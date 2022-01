Métavers, l’univers virtuel si proche du monde réel

Facebook en changé de nom, la plateforme s’appelle désormais “Meta” et fait référence au métavers (metaverse en anglais). De quoi s’agit-il?

On entend de plus en plus parler du métavers. Ce drôle de mot tire er navnet på møtet mellom termene “méta” et “univers” et designe un monde numerique, virtuel, très ressemblant à la réalité. Ce terme est apparu pour la première fois en 1968, dans le roman de science-fiction av l’Américain Daniel F. Galouye: simulering. Mer enn det er det umulig å forestille seg at denne ideen vil bli realisert en dag med de teknologiene som får eksistere foreløpig. On site donc plutôt l’origine du métavers dans les années 1980 avec l’apparition de jeux video intégrant des avatars, personnages représentant les doubles virtuels des joueurs.

Au début des années 2000, univers virtuel goes connaître un gran succès: Andre liv. Les utilisateurs peuvent y creer leur personanage et le faire vivre dans un monde qu’ils ont fabriqué de toutes, que ce soit les paysages, les battiments, les vêtements… Une monnaie virtuelle est même creée pour permettre aux joueurs d’échanger, de vendre ou d’acheter des objets virtuels. Ils ont ensuite muligheten for å konvertere (transformator) cet argent virtuel til argent reel.

en annen verden

Désormais, c’est Facebook que se launch dans le métavers. Pour le célèbre réseau social, il s’agit de la “plateforme informatique du futur”. Il le définit de cette façon: “Un ensemble d’espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d’autres personnes qui ne sont pas dans le même espace physique que vous. Vous pourrez passer du temps avec des amis, travailler, jouer, lær, faire du shopping, tro og pluss ekstra”.

ipopba — stock.adobe.com



Autrement dit, vivre comme on le fait aujourd’hui, mais pas dans la réalité. I virtuel … Et cela, takket være outils technologiques comme des lunettes eller casques de réalité virtuelle eller augmentée qui permettent à leurs utilisateurs, takket være sønner, des bilder, d’être complètement “plongés” dans un autre monde. Ce qui n’était pas le cas avec Andre liv. På aura ainsi en dobbel virtuel qui permettra de vivre une “autre vie” dans un univers fictif (qui n’est pas la réalité) pluss vrai que nature, sans avoir à sortir de chez soi.

Le souhait de Facebook est de faire appel à d’autres sens que la vue ou l’ouïe. De styrer veut creer des sensations, des émotions. Bien sûr, le réseau social seul ne peut pas creer le métavers tel qu’il le voudrait. Platforme devra-samarbeidspartneren avec d’autres pour que cette vie parallèle mette en place. Cela pourrait prendre de 10 a 15 ans selon les experts qui travaillent sur cette technology.

De farene?

Ce nouvel univers fictif à coming pose de nombreuses spørsmål. På s’inquiète de l’effet que pourra avoir le métavers sur certaines personnes. Comment réussir à sortir de ce monde virtuel? Ne risque-t-il pas d’enfermer les gens? Hva er sikkerheten til vårt personell? La loi pourra-t-elle straffe visse atferd eller forbrytelser qui se passeraient dans le métavers? Toutes les réponses ne sont pas encore apportées à ces spørsmål et seul le temps permettra d’y voir plus clair.

Hva er en est-il des enfants? Facebook forsikrer at det for sikkerhets skyld ikke er mulig å få tilgang til plattformen (minimumsalderen for å registrere seg på Facebook er 13 år). Mais d’autres plateformes proposant le métavers sont, elles, spécialement dédiées aux enfants. C’est le cas par exemple, de Fortnite (voir cadrées) qui ne cessa de multiply les possibilités pour les joueurs.

I SAVOIR PLUSS For øyeblikket er dette den som ligner ham pluss au métavers que veut creer Facebook, dette er spillet Fortnite. Plattformen foreslår en veritabel oppslukende opplevelse (impression d’être à l’intérieur du jeu) à ses joueurs. Også, for eksempel, på en pu assistent til konsertene virtuels donnés av avatarer av stjerner av chanson som Ariana Grande, Aya Nakamura eller encore rapperen Travis Scott. Les joueurs on aussi pu découvrir avant-premiere la bande-annonce du film de science-fiction Tenet. mer fortnite n’est pas la seule plateforme à offer ce type d’expérience, på peut aussi citer Roblox qui propose différents jeux.