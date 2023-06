Metavers og utvidet virkelighet: morgendagens verktøy for offentlige tjenester og kommuner?

Emmanuel Moirand og Sébastien Ley publiserer «Metaverse: A Practical Vision» med Eyerolls Editions.

Ved å bruke virtuell virkelighet og utvidet virkelighet kan myndigheter ha en tilgjengelig og interaktiv plattform som lar innbyggerne få tilgang til tjenester og applikasjoner sømløst og effektivt. Mange regjeringer har lansert virtuelle stemmesimuleringer, interaktiv læring og konferanser.

Det er flere fremtredende eksempler utviklet på føderalt, statlig og lokalt myndighetsnivå i USA. La oss vurdere dem.

MuniGov er et slikt lokalt eksempel. Det er en koalisjon av føderale, statlige og kommunale myndigheter som studerer bruken og retningslinjene til Web3 for å forbedre innbyggertjenester og kommunikasjon gjennom teknologi. Et virtuelt valglokale har blitt satt opp i Alameda County, California for å hjelpe folk å forstå stemmeprosessen. Derfor kan Metaverse sees på som et levedyktig alternativ for å tilby tjenester og applikasjoner til innbyggerne. I tillegg bidrar det til å forbedre kommunikasjonen og engasjementet mellom regjeringen og innbyggerne.

Mange amerikanske byer jobber med digitale tvillinger, etter det historiske eksemplet med Hong Kong og flyplassen for å administrere byplanlegging, akkrediteringer, arkitektoniske stiler og transportmuligheter. For eksempel vil New York Citys digitale tvilling tillate tjenestemenn å teste politiske ideer på virtuelle gater før de tester dem på ekte gater. Før du prøver å slukke en brann i den virkelige verden, kan du øve deg på å slukke den på en digital modell.

Boston Planning and Development Agency har laget en digital tvilling som kartlegger byens naturlige landskap, fra vann- og kloakksystemer til tretoppene. Denne digitale tvillingen ble brukt til å vurdere skyggene et foreslått nytt bygg ville kaste på en populær park, noe som fikk byrået til å endre byggeplaner og minimere parkens påvirkning mens prosjektet fortsatt var i designfasen.

Santa Monica, California, var den første byen i USA som ble med i Metaverse. Takket være det Santa Monica-baserte sosiale appselskapet Metavers, FlickPlay, tilbyr byen nå en virtuell måte å oppleve byen på. FlickPlays partnerskap med Santa Monica tilbyr brukere et interaktivt kart over byens forretningsdistrikt hvor de kan samle tokens mens de er på farten. Noen tokens kan løses inn hos lokale forhandlere for fysiske varer, mens andre låser opp digitale appopplevelser.

Endelig er amerikanerne allerede klar over det militære potensialet til Metaverse: Det amerikanske militæret har utviklet en Metaverse-plattform som lar jagerpiloter trene i luftkamp mot virtuelle fiender som realistisk reproduserer kinesiske og russiske fly. Amerikansk militær for å utvikle metawars-modeller.

Indonesia har også begynt å bruke metawares-teknologi. Jakarta-guvernør Anis Baswedan har dannet et strategisk partnerskap med WIR Group, en ledende leverandør av augmented reality-teknologier i Sørøst-Asia. Dette samarbeidet tar sikte på å støtte visjonen om Jakartas smartby ved hjelp av Metaverse-plattformen: utvikling av populære smarte byer, ny mobilitet, miljøvennlig spill, krever kraftige simuleringer og massive databehandlingsmuligheter.

Når det gjelder Sør-Korea, er det allerede en stor styrke i metaverseindustrien. Byen Seoul utvikler for tiden sin digitale offentlige tjenesteplattform, som inkluderer et virtuelt rådhus, et rom for offentlige møter og digitale samfunnstjenester. Nettstedet vil være vertskap for kultur- og underholdningsarrangementer og gi plass til klager og sivile tjenester. I tillegg har det sørkoreanske vitenskapsdepartementet gitt ut en femårig strategi rettet mot å lede det globale kappløpet for metawares og planlegger massive investeringer.

