Metaverse: Norge lager et virtuelt kontor

Et offisielt kontor er ikke vanlig i Metaverset, men den norske regjeringen har opprettet et. Sammen med det kjente regnskapsfirmaet Big Four Ernst & Young er registreringssentralen i Bronnoysund bokstavelig talt i metaversen.

Norsk statlig etat åpner virtuelt kontor i Metaverse med hjelp fra EY

Et virtuelt rom for bedre å fange neste generasjon

I en av artiklene hans, Cointelegraph Det understreker at Metaverse-prosjektet ble født fra samarbeidet mellom to rammeverk:

regnskapsfirmaet EY;

Norsk senter for offentlige registre og statlige elektroniske datadelingssystemer.

I Et LinkedIn-innlegg Han publiserte, EYs Magnus Jones sier han er stolt over å ha bidratt til utformingen av dette kontoret i Decentralland. Initiativet har som mål å nå bedre ut til den nye generasjonen ungdom. Ifølge dette norske byrået finnes fremtidens brukere av offentlige tjenester i metaversen, og for å nå dem må du inn i deres verden.

Under et intervju med Cointelegraph under European Blockchain Convention (EBC) 2022 sa Magnus Jones: «Flere og flere myndigheter ser et tydelig behov for informasjon til skattemessige og juridiske formål, spesielt på plattformer der den yngre generasjonen er til stede. «.

Bronnoysundregisteret er enig i påstanden til forretningsutvikler Andreas Hamnes. I følge ham, «Hvis tjenester fortsetter å utvikle seg slik de gjør nå, vil det bidra til å øke fremmedgjøringen av den digitalfødte generasjonen».

Det virtuelle kontoret i Bronnoysundregistrene har gjort det til sin hovedoppgave å gi følgende informasjon:

Krypto-kunngjøringer;

Ved innsjekking mva Obligatorisk;

Hvordan starte en ny bedrift

For å gjøre dette vil brukerne ha ressursene til Skatteetaten til disposisjon.

Ivrig etter å enkelt nå den yngre generasjonen, nølte ikke Brønnøysund registreringssenter med å bruke hovedmidlene: kjøpe et virtuelt kontor i metaversen. Men er ikke dette en veldig sofistikert måte å mestre kryptomarkedet i ditt land? Å meditere!

Få en oversikt over nyheter fra kryptovalutaens verden ved å abonnere på vår nye tjeneste nyhetsbrev Daglig og ukentlig slik at du ikke går glipp av noe viktig Cointribune!