Metaversen, eller den ultimate inntektsgenereringen av menneskelige relasjoner

Hva er den beste måten å tjene penger på menneskelig interaksjon? Dette spørsmålet har alltid vært i sentrum for funksjonen til sosiale nettverk og spesielt Facebook.

Så langt har vi ikke funnet noe bedre enn å bygge økosystemer på Internett som etterligner sosiale interaksjoner i det virkelige liv, men som har fordelen av å registrere alle disse virtuelle utvekslingene.

Ved å samle inn store mengder data om Internett-brukere, har eierne av disse plattformene til disposisjon en stor mengde informasjon for å selge svært lukrativ personalisert reklame.

Men å kalle Facebook-kontakter for «venner» og tilby å reagere på innleggene deres med emojis, replikerer til slutt bare en begrenset del av faktiske sosiale interaksjoner. Derfor oppsto spørsmålet: hvordan gå enda lenger?

For Facebook er svaret alt: metaverset, et virtuelt univers koblet til Internett og tilgjengelig via en virtuell virkelighetsenhet (her et hodesett designet av Oculus, et firma kjøpt av Facebook i 2014 for 2 milliarder dollar). Å lansere denne revolusjonen og glem kontroversene, har morselskapet til det sosiale nettverket til og med annonsert at det har endret navn til Meta.

Logisk rekkefølge

Med mange innløsningerAmazon med Twitch, Facebook med Instagram og whatsapp, Google med YouTube) og kopier av populære konsepter, er strategien til alle de store teknologiselskapene å gjøre alt de kan for å blokkere Internett-brukere på deres respektive plattformer og tjene penger på hvert minutt de bruker der.

Metaversen er perfekt i tråd med denne strategien. I stedet for å øke antallet nettsteder og applikasjoner med ulike funksjoner, hvorfor ikke tilby en hel parallell virkelighet? Mark Zuckerbergs planer er ambisiøse: bruk dine egne ord, ville metaverset være “Den hellige gral av sosiale interaksjoner”.

Profesjonelle møter, videospill, sport, konserter … metaverset må samle alt på ett sted. Hvis gründeren lover å ikke begi seg ut på dette eventyret alene og at mange andre bedrifter vil samarbeide med det, er det ingen tvil om at den store vinneren vil være arkitekten – og belastningen – av hele økosystemet.

Spesielt siden Meta skal fortsette å samle inn og videreselge brukerdata. Visereporter Janus Rose, oppsummerer det som følger: “Til tross for en navneendring forblir Meta mer trofast enn noen gang til Facebook-filosofien.”