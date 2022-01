Metro- og makrobutikker til salgs i Belgia

I Belgia opererer den tyske Metro Group gjennom 17 butikker: 11 Metro og 6 Macro. Han eier også i stor grad bygningene de holder til.

Det tyske detaljhandelskonsernet Metro søker å selge sin belgiske virksomhet, melder L’Echo og De Tijd onsdag.

Ifølge opplysninger fra økonomiske dagsaviser har konsernet betrodd investeringsbanken Rothschild oppgaven med å undersøke det den kaller «strategiske alternativer» som oppstår for dens belgiske enhet. Et uttrykk nesten synonymt med “konvertering” i finanssjargong, merk dagbladene som spesifiserer at diskusjoner allerede er i gang med potensielle innkjøpere.

Da gruppen kom hit i 1970 for utelukkende å betjene selvstendig næringsdrivende og de liberale yrkene, bestemte gruppen seg i 2017 for å utvide rekkevidden til makrosupermarkeder til allmennheten ved å tilby matprodukter av høy kvalitet så vel som festlige og dekorative gjenstander. Metrobutikker forble reservert for cateringfagfolk.

Denne delvise omdirigeringen forhindret ikke den belgiske enheten Metro i å samle tap på henholdsvis 67 millioner euro i 2018/2019 og 44 millioner i 2019/2020 mot påfølgende salg på 738 og 714 millioner euro.