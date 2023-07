Metta truet med bøter i Norge

En norsk regulator forbød mandag den amerikanske teknologigiganten Meta å bruke brukerdata fra sine Facebook- og Instagram-plattformer for å vise målrettede annonser, og bøtelagt den med nesten 90.000 euro per dag. Basert på deres aktivitet på Facebook og Instagram,»Brukere blir profilert basert på informasjon som deres plassering, typen innhold de liker og hva de legger ut«Det opplyser Datatilsynet i en pressemelding publisert på sine nettsider. «Personlige profiler brukes deretter til markedsføringsformål. (…) Datatilsynet finner Metas praksis ulovlig og nedlegger et midlertidig forbud mot atferdsmarkedsføring på Facebook og Instagram«, legger eksempelet til.

Fra 4. august vil forbudet være gyldig i tre måneder eller til Meta viser seg å være gjeldende. Dersom konsernet ikke overholder dette forbudet, vil det bli bøtelagt med inntil 1 million kroner (88.500 euro) per dag. En talsperson for Meta, sitert av norsk radio NRK, understreket at gruppen vil vurdere Datatilsynets forespørsler og at vedtaket ikke vil ha umiddelbar innvirkning på virksomheten.

Ulovlig atferdsmarkedsføringspraksis

I desember konkluderte den irske databeskyttelseskommisjonen (DPC), på vegne av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU, Norge, Island og Liechtenstein), at Meta engasjerte seg i ulovlig atferdsbasert markedsføring. Teknologiselskapet endret sin praksis, men EU-domstolen (CJEU) anså den 4. juli at virksomheten var i strid med den europeiske forordningen om beskyttelse av personopplysninger (RGPD).

Den østerrikske foreningen for beskyttelse av personvernet NOYB ønsket den norske myndighetens beslutning velkommen mandag i kjølvannet av flere klager mot gruppen, som søkte nødprosedyren gitt av europeiske tekster. «Dette er et viktig første skritt mot etterlevelse av GDPR. Vi oppfordrer andre myndigheter til å følge eksemplet til sine norske kollegerLagt til NOYB i en rapport. Datatilsynets vedtak er ikke et forbud mot Facebook eller Instagram eller et forbud mot målrettet markedsføring i Norge, slår den norske tilsynsmyndigheten fast, men bør være underlagt brukerens samtykke.