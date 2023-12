Mette-Marit fra Norge bekymret: Sønnen Marius Borg forårsaker ramaskrik

Dette Nok en kontrovers som hadde klart seg uten Mette-Marit fra Norge, og sannsynligvis hele kongefamilien. I mange år ble kronprinsen sagt å være den eldste sønnen til Haakons kone. Marius Borg Hoiby, født fra Mette-Marits forhold til sin tidligere partner, stablet opp utgangene.. Mellom hans svært omtalte romantiske forhold, Oslo har sitt intense nattelivInnleggene hennes på Instagram klarte ikke å avsløre morens og stefarens feriehus og rykter om et anstrengt forhold til 26-åringen. Det skaper jevnlig overskrifter i norsk presse.

når Moren hans har trøblete dager På grunn av hans sykdomEtter å ha måtte avbryte sin deltakelse i kongen av Sveriges gulljubileum, skilte Marius Borg seg ut igjen. Han ble tatt i å spille farlig bak rattet på veiene i landet sitt. Dette er den norske versjonen av bladet Se og HørSendes av våre kolleger fra Vanitadis Denne tirsdagen 14. november informerte hvem. Faktisk, Den unge mannen kjørte fort – Han kjørte i 90 km/t i stedet for 50 km/t – selv om han så ut til å være sjåføren. Han la også ut bildet på Instagram.

Marius Borg lever livet langt fra kronen

Dersom politiet ikke etterforsker denne tilsynelatende fartsovertredelsen nå – bør det registreres en klage – sa avisen. Boten for bruk av mobiltelefon under kjøring er 820 euro i Norge, i tillegg til mindre enn tre poeng på lisensen. Kongefamilien ønsker foreløpig ikke å kommentere. Langt fra kongelig protokoll, Marius Borg er en entusiastisk syklist – Han er en mekaniker som har spesialisert seg på å tilpasse motorsykler. Han er tatovert, har hull i ørene og har en lidenskap for dyr og ekstremsport. Om han ikke kunne bære tittelen som en prins, kunngjorde Mette-Marits eldste sønn gjennom palasset i morgengryet av hans 20-årsdag.Han ga alltid avkall på å være et aktivt medlem av kronen. Den unge mannen hadde nevnt at han ønsket et veldig privat og selvstendig liv. Å finne uavhengighet er ikke så lett ettersom moren har blitt dronning av Norge en dag.

