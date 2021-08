MGP 2022: Norge velger Eurovision Act 19. februar

Dagen til finalen Melody Grand Prix 2022 Har blitt bekreftet. Norge velger Eurovision 2022 -loven lørdag 19. februar.

Norges representant Stick Carlson Nyheten ble bekreftet til det norske Eurovision -nettstedet ESC Norge.

I 2020 og 2021 sendes kampen seks påfølgende lørdager. Semifinalen starter 15. januar.

Nysgjerrig, det gjorde Stick Nei. Sørg for riktig format på showet. Semifinalen de siste to årene har involvert fire akter som konkurrerer i to kamper. Vinneren av hver kamp vil se hvem som går videre til finalen, hvor de møter andre finalister og “forhåndskvalifiserte” utøvere. Konkurrer i semifinalen

En andre sjanse -runde ble lagt til showet i år, noe som gjorde det til en av sesongens sterkeste linjer.

Norge var et av de første landene som bekreftet Eurovision innen 2022, og kunngjorde prosessen for innsending av sanger i mai. Det er klart at Stick er veldig spent.

Han tilbrakte forrige uke på The Woods Norway låtskriverleir som han beskrev på sin Instagram.

“Denne uken flyttet jeg kontoret mitt til den lille byen Rena med fantastiske mennesker på vår årlige låtskriverleir Tyver Norge, “Han skrev.

“Vi hadde privilegiet å tilbringe en uke på våre to MGP -leirer med 60 talentfulle låtskrivere, produsenter og artister, og som et resultat vil 33 sanger bli evaluert og vurdert for MGP 2022. Jeg var der, oppmuntret, guidet og støttet av teamet hele uken. “

“Jeg ble overrasket over deres talent, deres arbeidsmoral og deres evne til å få til fantastiske ting på så kort tid. Norsk musikk er i en god posisjon for øyeblikket, og det er en ære å trekke oppmerksomheten til noen av de fantastiske mennesker som gir lydopptak til våre liv.

I mai sa NRK at enhver deltaker kunne sende inn opptil tre sanger. NRK “anbefalte” at det skulle være minst en norsk komponist i de innsendte bidragene, ettersom den ønsker å promotere lokal musikk. Prosessen med å følge anbefalingen fungerte best sent: deres fem siste oppføringer ble fullt utviklet og utført av nordmenn.

Stick sa at de er “åpne for all slags musikk” fra sofistikerte innganger til hardrock til bubblegum pop. Tatt i betraktning at de tidligere vinnerne inkluderer hjertefølte ballader, eurobankbanker og midttempo-tall, blåste han ikke varm luft.

