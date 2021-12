Mi Smart Band 6 anmeldelse: større skjerm og oksymetri for Xiaomis budsjettaktivitetssensor

Uten en revolusjon i grensesnittet er Mi Smart Band 6 fortsatt avhengig av berøringsskjermen for å bla gjennom de forskjellige skjermene. Et horisontalt sveip gir tilgang til widgetene: værinformasjon og lydspiller (musikk som spilles fra smarttelefonen) i startinnstillingene, men du kan velge andre gjennom Mi Fit-applikasjonen (aktiviteter, pulsmåler osv.) .

Som standard viser hovedskjermen dato og klokkeslett, vær og hjertefrekvens. Fire meter indikerer antall skritt tatt og kalorier som er forbrent i løpet av dagen, PAI-score (personlig aktivitetsintelligens) og til slutt sensorens autonomi. Det er mulig å velge en annen presentasjon for å fremheve viss informasjon som vi vil vurdere som en prioritet, eller ganske enkelt for å dra nytte av et annet design, Xiaomi tilbyr flere å laste ned fra Mi Fit-applikasjonen.