MIC Tesla Model Y ankom til Norge i stort antall

20. august 2021 ankom den første eksporten av Made-in-China (MIC) Tesla-modellvin til Clovis Supreme, Norge, Oslo. Det var et av tre skip som fraktet modell Y til Europa.

I følge Morton Grove, Tesla’s Shipping Supervisor, leverte totalt 1300 Model Ys, et veldig betydelig antall. Kundelevering av bilene forventes å begynne snart.

Det må vi innrømme Norsk elbilforeningVeldig hyggelig visning av lossende video. EV -foreningen sier at bilene blir levert fra tirsdag.

Nok en titt på de “endeløse” linjene til MIC Tesla Model Y i Norge:

Norge er et av halomarkedene der produsenter ofte tilbyr hundrevis eller tusenvis av alle nye modeller mer enn andre europeiske markeder.

Så langt vi vet, for MIC Tesla Model Y, har bilene allerede nådd flere land. To av de tre skipene som ble sendt fra Shanghai har allerede mistet minst en del av flåten sin. I juli eksporterte Tesla rundt 8 210 Model Y -er.

Husk at Tesla lanserte Made-in-China Long Range AWD og Performance Editions i Europa i juli på grunn av forsinkelser i lokal produksjon i Tyskland. Teslas Elon Musk sa at den håper å starte produksjonen i oktober, men det er tvilsomt om modulen og de nye sylindercellene av typen 4680 vil være klare i forbindelse med batteripakkene. Ellers vil anlegget produsere en lignende versjon av bilen, for eksempel Tesla -fabrikken i Fremont og Kiga Shanghai.

Europa er ikke det eneste markedet som mottar Tesla Model Y. Her kan du se bilder av det første skipet i Hong Kong: