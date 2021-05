Michael Arteta: Arsenal-sjefen sier at noen av spillerne hans ikke har nådd sitt fulle potensiale denne sesongen Fotballnyheter

I følge Michael Arteta har noen av spillerne ikke nådd sitt fulle potensiale for Arsenal denne sesongen, og må finne nye måter å forbedre dem på.

Arsenal, som møter sin første sesong uten europeisk fotball på 25 år, må endre firepunktsgapet til den syvende plasserte Tottenham, som har tre kamper for å kvalifisere seg til UEFAs nye tredje nivå Europa League.

Arteta, som forlot Europa League i forrige uke, har allerede sagt at han vil bytte tropp i sommer etter sin første hele sesong med ansvar for Gunners.

På spørsmål om spillerne har nådd maksimalt potensiale denne sesongen, sa han: “Med de fleste av dem, ja.”

Understreker hvordan han ville endre det, svarte Arteta: “Finn en annen måte å gjøre dette på og utfordre dem igjen. Noen står i nærheten av dem for å prøve å presse dem tilbake.”













Spinard sa at noen medlemmer av teamet hans har nådd potensialet.

“Noen av dem kan komme til et visst nivå, og du kan ikke skyve dem lenger,” sa Arteta. «Du vil lage dem, men det er ikke mulig.

“Når jeg sier flertall, sier jeg ikke dem alle. Noen mennesker har et stort bidrag å gjøre i disse beslutningene.”

Arsenal skal besøke Chelsea i Premier League onsdag Sky Sports, Og det er ikke klart om klubben vil selge noen av sine toppspillere for å skaffe penger.

“La oss se hva som skjer,” sa den tidligere Arsenal-kapteinen.

“Det er vanskelig å forutsi, men generelt vil vi ikke gjøre det fordi vi kommer til å være sterke [if we keep hold of them]. Det er klart at vi ønsker å forbedre laget. Vi trenger bevis. “

Paul Merson Han sier Arsenal trenger en langsiktig plan for å starte nå, hvis det er noen sjanse for å snu klubbens formuer i fremtiden.

Arsenal står nå overfor sin femte sesong ut av Champions League, bortsett fra en dramatisk vending i Premier League, med verken Europa League eller den nyopprettede Europa Conference League.

Så, hva skjer videre? Før Arsenals tur mot Chelsea, diskuterer tidligere Arsenal-spiss Merson hvordan de prøver å gjøre fremgang etter en skuffende avslutning i Europa League, et jevnt fall i klubben og en veldig smertefull sesong for Gunners.

