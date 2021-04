Michael Arteta Bucca Saga ‘Magical Moment’ Arsenal Fight | Europa League

Michael Arteta hyller “magisk øyeblikk” fra Fukuoka Saga, som har en sterk sjanse til å forlate Arsenal Europa League Til tross for å miste første etappe i semifinalen mot Villarreal 2-1.

Før det ble enda verre for Arsenals røde kort for Danny Cephalos, hadde det spanske laget en to-måls ledelse av Manu Trikroz og Raul Albiol. Men Nicholas Bebe scoret et avgjørende mål fra det stedet etter å ha blitt dømt for å ha bedraget Trigros Saga, noe som var et resultat Villarreal Dette avslører forvirringen som ikke er blitt overvunnet av VAR.

“Dette er den verste setningen jeg noensinne har sett på flere år,” sa Triguros. “Det fungerer ikke utrolig. . Jeg ble veldig overrasket da de fortalte meg at det var en bot. “

Leder for Villarreal, United Emery, Sa: “VAR kan levere rettferdighet i en så klar situasjon.”

Artetta sa at det fjerne målet “endrer hele uavgjort”, men advarte om at teamet hans måtte operere på den andre banen neste uke enn de gjorde i første omgang i Spania. Uten noen spesiell spiss aksepterte han ikke sin eksperimentelle opprettelse og bidro til Arsenals vanskeligheter. “Vi har spilt flere ganger med tre spissere denne sesongen og har ikke scoret noen mål, så dette er avgjørelsen jeg tok. Kampen var betinget etter fire minutter. [when Villarreal opened the scoring] Så det er vanskelig å vurdere om det fungerte eller ikke. ”

På spørsmål om det er galt for ham å velge sin stab, svarte Arteta: “Du misforstår alltid når du taper.” Men han forsvarte sitt valg av Granit Shaga på venstrebacken, der han ble utsatt for Villarreal sitt første mål. “Da vi vant 4-0 hjemme mot Slavia Brock, som ikke hadde tapt i hjemmekamp på tre år, spilte Granit utrolig bra. Men jeg vet det vil alltid bli påpekt når det ikke skjer.”

Arteta sa at han var klar til å erstatte Cephalos kort tid før midtbanespilleren fikk sitt andre gule kort. [Martinelli] Han var klar til å komme, handlingen fant sted og han dro ”.