Michael Arteta Hvert ord i ub bameyangs form, fan kommer tilbake og Arsenal overfører

Bookmakerne fikk deg 50/1 til å vinne tittelen og ca 7/1 for å få de fire første plassene. Synes du dette er urettferdig?

Jeg vet ikke hvor de får det fra, men det er vanskelig å bedømme rettferdig. Jeg vil gjerne se klubben i en annen posisjon. De har åpenbart sine grunner til å gjøre det, og vi kan bevise at de tar feil.

Hvordan tette gapet til de fire første plassene?

I fjor var det seks poeng, og vi burde være der. Som en klubb vet vi at det ikke er noen spekulasjoner annet enn å være med de ledende lagene. Vi kan se årsaker til at andre lag gjør det uansett, men vi må finne en måte.

Vi må finne verktøyene vi har for øyeblikket og måten å gjøre det som har skjedd her de siste årene. For å gjøre det, går jeg tilbake, vi har ingen fans fordi jeg var her. For meg er dette en viktig faktor. Vi må omfavne dem sammen med dem, og hvis vi har litt stabilitet i klubben, vil vi være veldig nære det.



Er du bekymret for at fansen vil være pessimistisk i begynnelsen av sesongen?

Jeg er veldig trygg på fansen fordi jeg så hvordan de oppførte seg med laget da vi spilte vennlig med Chelsea, noe jeg var veldig imponert over. Ikke bare meg, men alle spillerne og ansatte slik de reagerte. Vi hadde 20 eller 25 000 og de sto bak laget. Jeg hadde ikke forventet noe annet.

Vi prøvde å forklare alt vi kunne. De prøvde å få dem ombord, og prøvde å overbevise dem om laget. Vi må gi lagets supportere nok argumenter til å støtte oss, og vi kan gjøre det fordi vi vil være veldig sterke med dem.

Hvis evnen til å konkurrere med andre lag ikke er tilgjengelig på andre områder, har vi selvfølgelig en stor fordel, det er klubbens historie og det har vi. Så beklager, vi kan ikke gå glipp av den fordi den er et veldig stort stykke kake, det er veldig passende.





Tror du at Pierre-Emerick Bameyang ikke var en av spillerne som plutselig kom til 31 og gikk fysisk ned?

Jeg vet ikke. Igjen med alt som har skjedd rundt klubben individuelt og kollektivt den siste sesongen, er det vanskelig å tallfeste om det er en eller en trend. Vår jobb er å hjelpe spillerne med å få det beste de har. Vi vet at vi er sterke med at han scorer mål, og det er en av de viktigste tingene i dette spillet.

Du filmet en Amazon -dokumentar i klubben denne sesongen, gleder du deg?

Ja, jeg likte det da jeg var i Manchester for noen år siden, vi skulle hjelpe alle så mye som mulig med å se hva denne klubben er og hvordan ting gjøres i fotballklubben. Verdier viser integritet, følelser og hvor vi prøver å drive denne fotballklubben. Jeg håper dette er det perfekte året for å vise det.

Vi må oppfylle det. Så det er i våre hender å prøve å skape det beste vi alle kan føle, og fansen vår kan være stolte av det vi gjør.

Kan du si noe om hva du kan og ikke kan filme og føler du deg litt annerledes når du må uttrykke ting litt mer enn vanlig?

Jeg tror jeg har vært veldig frittalende siden jeg var her, og prøvde å svare på alle spørsmål. Men hvis du stiller meg spørsmål om garderoben, kan du tilgi meg for at jeg lukket døren helt. Jeg tror jeg alltid har besvart alle gjenværende spørsmål etter beste evne. Når de er her prøver vi å være oss selv, vi skal ikke være noen andre, vi prøver å være oss selv og vise hva vi gjør. Det er alt.

Fikk du valget mellom om det skjedde eller ikke?

Nei det ble bestemt av klubben. Dette er til beste for klubben, så vi må hjelpe så mye vi kan for å gjøre det.

Du sa i mai at du må være ‘hensynsløs’ når du skal transformere laget. Føler du deg hensynsløs og tror at du fremdeles kan være før slutten av vinduet?

Jeg vil svare deg igjen på slutten av markedet. Hvis du vil ha et ærlig svar, vil jeg gi det til deg den siste dagen i vinduet.

Tror du fans vil forstå hvor vanskelig dette markedet er?

Jeg vet ikke. Hvis du alltid leser alle nyheter relatert til klubben, kan du bli forvirret fordi du kan gå herfra til der hvis du finner mange navn knyttet til. Så du vil like A mer enn B, du blir ikke glad hvis du får B og forventer A. Men jeg vet ikke om vi skal prøve å forklare hvorfor vi gjør ting så mye vi kan.