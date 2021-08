Michael Barnier stiller til valg i det franske presidentvalget | Michael Barnier

Tidligere EU-hovedforhandler om Brexit planlegger å stille som en høyrekandidat mot Michael Barnier. Emmanuel Macron Han sa at i neste års franske presidentvalg ville kontroll av innvandring være et sentralt politisk løfte.

“I disse vanskelige tider er jeg fast bestemt på å stå opp … og være leder Frankrike Det var et kompromiss mellom å respektere franskmennene og respektere Frankrike, ”sa han til DF1 Televisions kveldsprogram i et liveintervju.

Når han kom inn på den stadig mer overfylte arenaen til høyre, siterte Barnier sin lange erfaring innen politikk som å gi ham et forsprang i konkurransen, inkludert “ekstraordinære” forhandlinger for å finne en avtale for Storbritannias utmelding av EU. I løpet av sine mange år i embetet måtte han jobbe “med stats- og regjeringssjefer for å ivareta enhetene til alle europeiske nasjoner.”

Han spurte hvorfor han ville utfordre Macron – han jobbet tett med ham Fullmakt Prosess – Barnier svarte at han ønsket å “endre landet”.

Han søkte å slå en mer høyreekstlig tone enn den sentriske presidenten, og snakket om “gjenoppretting av statsmakt” og “begrensning av innvandringsgrenser”.

Før han ble Brexit-forhandler i 2016, fungerte Barnier som EU-kommissær for indre markeder fra 2010-2014. Men 70-åringen var også en seniorperson i fransk politikk, etter å ha hatt flere høytstående stillinger i kabinettet siden 1990-tallet, inkludert utenriksminister.

Barnier er en høyrepublikaner og den viktigste av de fire kandidatene som løp fra partiet kunngjorde sin intensjon om å stille. Partiet kan arrangere en primærpris senere i år hvis det ikke er noen åpenbar presedens.