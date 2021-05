Michael Edwards ble tvunget til å endre Liverpools overføringsstrategi, som Ibrahim Connett beviser

De er ikke avbildet med hensyn til hvordan de skal forsvare sin plass, men Liverpool skal spille Champions League-fotball igjen neste sesong.

For den fjerde kampanjen på rad under Jurgen Globe har de røde sikret seg plass i Europas fremste turneringsbord.

2-0-seieren over Crystal Palace på den siste dagen i Premier League-sesongen var faktisk nok til å se dem flytte inn på tredjeplass da det tøffe åtte måneders trekket ble vasket bort på døende minutter.

Globes, som har vunnet åtte av sine ti siste kamper ubeseiret siden mars, slo til slutt Leicester og Chelsea for å fullføre bak mester Manchester City og United.

Totalt sett var denne sesongen langt fra ideell, men kvalifisering til europacupen gir supporterne noe solid å vise, i det minste.

Hovedsakelig hjelper også en plass i Champions League kampen Å kvitte seg med Man City igjen Neste gang du er ute.

Fra et sportslig og økonomisk synspunkt gir kvalifisering til Champions League Liverpool mer ildkraft når tiden kommer. Gå i krig om overføringer i sommer.

Globen har aldri skjult viktigheten av rekruttering.

“Sesongen vi kom på andreplass (2018-19), dagen jeg virkelig begynte å tenke på titteløpet, var dagen det ble klart at vi var i Champions League,” gjentok han i januar.

“Jeg vet jobben min, jeg vet hva jeg må gjøre. Det viktigste er å kvalifisere meg til Champions League, jeg vet hvor vanskelig det kan være.”

Enkelt sagt kvalifiserer klubben seg raskt til forrige Liverpool Champions League og klubbens rekrutteringsteam forstår hvor mye arbeid de har å gjøre i vinduet.

Dette gir mer tid til å effektivt planlegge sine neste skritt rundt menneskene de tror kan bringe klubben til markedet.

Så det siste åndedraget til et sted på toppbordet i Europa ville ha vært langt fra ideelt.

Liverpool vil etter en vellykket kampanje betrakte det som en seier omgitt av skader på nøkkelspillere.

De røde må ta de siste 30 til 26 poengene for å sikre at det ikke er noe klagesang å vente på at Augustine kommer inn i trekningen.

Liverpool-sjefen spurte ECHO tidligere denne måneden om han hadde blitt informert om hva slags budsjett han fikk i sommer. Han sa at han ikke forventet mye bevegelse Markedet er uansett.

Må lese Liverpool FC nyheter

“Vet jeg hva vi trenger å jobbe med? Ja, ikke mye, uansett,” Sa Globe.

“Vi kan ikke snakke i årevis om strukturen vår eller noe, og det vil alltid være slik.

“Det avhenger av virksomheten, hva som skjer, hvis noen vil gå eller spillerne vil gå, selger vi, så vi kan aldri planlegge tidlig.

“Men å spille i Champions League vil ikke hjelpe, men det er ikke vårt største problem fordi markedet vil være veldig rart.

“Jeg hører mye om store kontantbevegelser, jeg vet ikke om Kylian Mbabane kommer til å være, Holland eller Sancho denne typen spillere.

”Jeg ser ikke det som skjer i sommer fordi fotballverdenen ikke er på samme sted som den var før.

“Å gjenopprette skadede spillere gjør oss allerede bedre. Dette er de første overføringene våre.”

Mens Globe insisterer på Joe Gomez ‘inntjening før sesongen, representerer Virgil van Dijk og Joel Matteb de “første overføringene” av vinduet på Anfield, og de presser på for å få reelle avtaler.

R.P. Leipzigs interesse for Ibrahim Conte er opptatt av å bringe Frankrikes U21-landskamp til Anfield med Liverpool.

Analyser alle de siste Liverpool-overskriftene, teamnyhetene, rykter om overføring, oppdateringer om skader og hva som er neste for de røde. Du vil motta den siste utvekslingspraten og analysen hver dag direkte til innboksen din via vårt gratis nyhetsbrev. Registrer deg her – det tar bare noen sekunder!

En buyout-regel, antatt å være $ 40 millioner, kan være Leipzig Gjør litt for å stå i veien for Connaught, Hvis han vil dra.

22-åringen er for tiden sammen med det franske laget til U21 Euro i Ungarn, hvor han ikke vil gjøre noen kunngjøringer om sin fremtid før hans deltakelse er over.

Finalen i den aktuelle turneringen er 6. juni, og prosessen Brakte Connaught til Liverpool Les Blues-kampanjen i Budapest bør fremskyndes når den er over.

Det var ikke bare en retningsendring for Liverpool, men også en endring av strategi, med Ben Davis og Ozan Kabak de to siste defensive backene som signerte med korte intervaller.

I fjor sommer ventet klubben til midten av september med å signere med Diego Jotta og Diego Alcandara mens de fortsetter å operere under globale epidemier.

Da Liverpool jobbet bak kulissene for å håndtere økonomien, var de røde allerede i ferd med å forsvare tittelen. Jotta og Diego gikk sammen I helgene 18. og 19. september.

Igjen var dette en situasjon som ville ha vært en ufullkommenhet for Globen, men nå ser det ut til at situasjonen har endret seg.

På dette punktet er det å følge Connaught tidlig og avgjørende.

Selv om klubben ennå ikke har fullført kontrakten, er de håp om at forsvareren blir deres spiller.