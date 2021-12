Michael Trucker, er slutten nær? Hans kones bitre håp ble avslørt!

Michael Trucker: Stjerneverten for France 2 har endelig tatt plass på sin berømte røde sofa. Hvis han hadde fått beistets hår tilbake, ville han vært nærmere døden! Faktisk slapp han fra den katastrofale situasjonen på kort tid. For i en alder av 78 led han av en infeksiøs endokarditt, etterfulgt av tre koronar bypass! «Leger tar meg som en romvesen. Vanligvis tar det et år å komme seg etter en slik operasjon. Jeg er som uten TV, jeg er som en funksjonshemmet person, sa Michael Trucker nylig til kollegene våre i Le Parisien. Unødvendig å si, Triple Bypass på 78 er ingenting!

Michael Trucker led en forferdelig sykdom. Siden operasjonen i fjor sommer har Michael Trucker hatt en sjanse til å komme seg ut av den. Jeg må si militant. «Jeg har skutt raskt i 55 år Plutselig Siden 30. august har jeg vært innlagt på sykehuset og jeg har ligget i senga. Jeg var spent, men jeg hadde en veldig alvorlig operasjon og jeg tilbrakte 8 timer ved operasjonsbordet (…) Jeg ble tatt godt vare på og sykehuspersonalet var eksepsjonelt. “, Han trodde på RTLs bølger.

Michael Trucker: “Vi ser å bli avskåret fra verden”

Som et resultat av disse handlingene har Danny Chavez’ mann endret livsstilen drastisk. “Siden 1964 har jeg aldri stoppet, plutselig var det et sjokk. Vi ser å bli koblet fra verden, jeg så så mange mennesker, vi tenker på det, vi reflekterer, lange netter, det er en interessant opplevelse jeg har levd gjennom, ” han fortsatte.

Fortsett: “I rehab har jeg tid til å tenke (…), da jeg visste at jeg skulle ha denne operasjonen i min alder, la jeg ikke skjul for deg at jeg var i tvil om avgjørelsen min. Karriere. Jeg hadde en veldig alvorlig operasjon. Riktignok 07:30 på operasjonsbordet. Men jeg har et nytt hjerte. For å konkludere: “Jeg lærte spesielt at helse er en veldig verdifull fordel”.

Har Michael Trucker det bra nå? Likevel ser det ut til at døden hjemsøker ham. Faktisk, begravde han bestevennen sin rocker Johnny Holiday? Så forsvant Jean-Paul Belmonto fra denne verden. Dette monsteret av fransk kino var naboen til vertinnen, men også nær. Michael Trucker hjalp ham med å komme seg på bena igjen etter et hjerneslag for 20 år siden.

Michael Trucker møtte Danny Challenge i 1972

Danny Sawals mann så de andre VIP-ene dra. Faktisk leverandøren Søndagsrulle Farvel til to kjendiser i medieverdenen som døde av kreft. Tidligere visepresident for TF1 Group og tidligere kamerat av Michael Truckers ORTF Sulphur Bernard Debbie og Etienne Maujiot. Vi kan bare forestille oss tragedien til sistnevnte!

Heldigvis er han en person å stole på. For gjennom hele livet tilbrakte Michael Trucker tid med Danny Chavez. De to har vært forelsket i hverandre helt siden de møttes. De kan ikke tenke seg å leve uten hverandre. I 1972 jobbet de sammen på showet “Avec le cœur”. Michael presenterte prosjektet med sin venn Claude François. I november 2016 delte dette berømte TV-paret noen hemmeligheter om begynnelsen på kjærlighetsforholdet deres.

Michael Trucker: “Jeg tenker ofte på ham når jeg takker ham.”

Michael Trucker avslører hvordan han møtte kvinnen i sitt liv. Skytingen fant sted på stedetVi er ikke i seng, med Laurent Ruquier. “Dagen etter da han tok meg med hjem, var det en roterende streik på TV. Vi møttes begge bak et sett (…) jeg gjør Visste I to og en halv dag! Dermed avslørte Danny for Laurent Rookie. “Vi møtes i mørket, og han sier: ‘Jeg må fortelle deg noe. Jeg tenkte på det hele natten og hele natten. Du er kvinnen i mitt liv. Sånn! Claude har stått overfor Michael i to år, og vi vet ikke hvorfor, fortsatte han.

“Claude hadde det gøy med Danny som en gal, jeg har nettopp giftet meg med henne. Han har trakassert meg i to år. Det er sant at jeg skylder Claude dette møtet, så jeg tenker ofte på ham og takker ham,” bekreftet Michael Trucker, faktisk hans nå savnede sanger. Minnes en venn.

“Vi sees en dag igjen”

Under et intervju med Sud Radio avslørte verten for France 2 et sjeldent øyeblikk av intimitet med sin kone søndag 20. juni 2021. Faktisk, etter den alvorlige operasjonen han gjennomgikk, gikk Danny Sawal til sengs hans. “Det første hun spurte meg var: “I så fall, har du sett døden så nært. Hvordan er det?” “, forklarte Michael Trucker.

Derfor trodde han på all åpenhet på sin halvdel. “Jeg sa til meg selv: ‘Fremfor alt skal jeg finne broren min, foreldrene mine, Kloklo, Colossus, Lorraine, Charles, Johnny, Dossin, Christophe … alle som forlot oss, alle vennene mine. Nå som Jeg har stått på scenen, , Det minnet meg om en sang som avslutter showet mitt. Jeg sa til meg selv: ‘Vi ses igjen en dag.’