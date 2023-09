Michel ber BIPT analysere den «potensielle faren» ved iPhone 12

Statssekretæren for digitalisering, Mathieu Michel, kunngjorde onsdag at han hadde bedt det belgiske instituttet for post og telekommunikasjon (BIPT) om å analysere den «potensielle faren» ved iPhone 12, en Apple-telefon som ble trukket fra salg i Frankrike på grunn av overskridelse av grenseverdiene for de utsendte elektromagnetiske bølgene.

«Som statssekretær for digitalisering er det min plikt å reagere og sørge for at alle borgere i Riket er trygge og beskyttet mot enhver potensiell fare. Helse er et spørsmål som aldri bør neglisjeres. Det var derfor jeg raskt kontaktet BIPT » å be dem analysere den potensielle faren ved Apples foreslåtte produkt,» sa han i en pressemelding.

«For å støtte forespørselen min, som jeg anser som presserende, ba jeg om å undersøke alle enheter fra Apple-gruppen, så vel som andre merker, analysere de elektromagnetiske bølgene som sendes ut av enhetene med hensyn til gjeldende europeiske forskrifter og foreslå korrigerende tiltak med sikte på til deres mulige etterlevelse,» la Michel (MR).

Han forsikret at han ville be BIPT «om å handle effektivt» hvis analysen avslører en mulig helsefare.

I Frankrike ba National Frequency Agency (ANFR) tirsdag Apple om å trekke tilbake iPhone 12 fra det franske markedet fra og med 12. september, noe som indikerer at denne telefonen lansert i 2020 overskrider den forskriftsmessige grenseverdien med 1,74 watt per kilogram (W/kg). .