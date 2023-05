Michel Cordes død fra «Plus belle la vie»: den foretrukne selvmordsruten

PÅPåtalemyndigheten i Montpellier sa til AFP lørdag at selvmordssporet ble velsignet etter at Michel Cordes, hovedpersonen i den ikoniske serien «Plus belle la vie», døde av et skuddsår fredag.

Han spilte biroller i Jean-Paul Rappinas The Husser is on the Roof, med Juliette Binoche og Olivier Martínez (1995), eller A Matter of Taste (2000) med Bernard Grado. og ledet en lang karriere innen teater.