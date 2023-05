Michel Cordes død fra «Plus belle la vie»: The Privileged Suicidal Path

«I henhold til informasjonen vi har, ville Mr. Cortes ha skutt seg selv med en pistol i hjemmet sitt i Grabels», en liten by nær Montpellier, forklarte viseaktor Jean-Christophe Dixier.

«En obduksjon vil finne sted tidlig i uken» og en etterforskning av dødsårsaken, som vil bli formelt åpnet dersom et lik blir funnet, «bør gjøre det mulig å bekrefte eller ugyldiggjøre denne hypotesen», sa han. ble lagt til.

Skuespilleren, som spilte sjefen for Le Mistral Cafe i kult-tv-såpeoperaen i Frankrike, som ble avsluttet i slutten av 2022, ble funnet død i sitt hjem fredag ​​ettermiddag.

I en pressemelding lørdag kveld berømmet president Emmanuel Macron «minnet om en komiker fra hjertet som markerer historien til vårt populære TV».

«Hver kveld kl. 20.10, i atten år, var Marseille-disken hans nervesenter for intriger og følelser» der «Rolands karakter ble reflektert i en livskunst og en harmoni med aksent, godhet og menneskelighet. Millioner av seere gjenkjente hverandre,» fortsetter Elysée.

Rollelisten i serien har uttrykt sin tristhet og uforståelse, med Jerome Bertin som tok til Instagram for å huske hans «rampete blikk» som hans «glade visdom» og hans stemme.

«Farvel min kjære, min ømme Michael, falsk rummy og virkelig hyggelig. Le i fred,» legger skuespilleren som spilte Patrick Nebot i «Plus Belly La Vie.»

Pierre Mardot, kjent som kommissær Leo Castelli, mener at for sin rolle i det samme sosiale nettverket er han «en levende legemliggjøring av noe veldig dypt i dette landet – av denne grunn elsket folket det så mye».

«Plus belle la vie» er den lengste såpeoperaen som noen gang er produsert i Frankrike, først sendt på France 3 og nå sendt på nytt på YouTube. Serien, filmet i Mistrals fiktive Marseille-distrikt, ble kansellert av France Televisions på slutten av 2022. Den klarte å tiltrekke seg seks millioner seere hver kveld.

Michael Cortés, født Heralt 20. oktober 1945, spilte Mistrals sjef Roland i 18 år, serien flettet sammen flere historier om Plus Belly La Vie før hans fiktive død.

Han spilte biroller i Jean-Paul Rappinas The Husser is on the Roof med Juliette Binoche og Olivier Martínez (1995) eller A Matter of Taste (2000) med Bernard Grado. og ledet en lang karriere innen teater.