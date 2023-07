Michel Fournirets sønn sitter i politiets varetekt for voldtektsforsøk på en 16 år gammel jente.

Ifølge Le Parisien, som avslørte informasjonen, ble Selim Fourniret, parets eneste sønn, tatt i politiets varetekt i 1988, et år etter møtet deres, etter påståtte handlinger i en heis søndag morgen. Han ble arrestert av offentlige sikkerhetsoffiserer etter å ha flyktet, meldte avisen.

Selim Fourniret, sønnen til seriemorderen Michel Fourniret og hans ekskjæreste Monique Olivier, ble tatt i politiets varetekt i Nice søndag for voldtektsforsøk på en 16 år gammel jente, fikk vi vite fra Nice Parkettgulv.

Selim Fourniret, hvis foreldre ble skilt i 2010, har levd under et antatt navn på Côte d’Azur i årevis, bemerket avisen.

Michel Fournieret, som døde i Paris 10. mai 2021, ble dømt til livsvarig fengsel for å ha drept syv unge eller ungdomsjenter mellom 1987 og 2001.

Monique Olivier, 74, ble opprinnelig dømt til livsvarig fengsel for å ha vært medvirkende til fire drap og gruppevoldtekt av Michel Fournieret. Hun ble dømt til 20 års fengsel for å ha vært medvirkende til et femte drap, denne gangen brutalt, av drapsmannen.