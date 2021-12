Michel Kacenelenbogen, direktør for Theatre Le Public: “Det hjelper ikke noen i fare.”

Michel Kacenelenbogen, direktør for Theatre Le Public, har bestemt seg for å spille på rommene fra 28. til 31. januar som planlagt.

Michel Kacenelenbogen har ingen tunge i lomma. Men denne gangen er han sint. Verten for Theatre Le Public, beslutningen om å stenge Kotko er i halsen hans. “Hva skal jeg gjøre med de 2000 personene som booket plass neste uke? Spiller vi selv eller hva?, Han forteller oss. Vi fikk beskjed om å stenge alt om en uke, kunne jeg forstå, men det var det ikke. Han fortjener å stenge“Uakseptabelt og dumt”. “Dette er et bevis på uvitenheten til en avdeling. Det er en fornærmelse”, han sa. Han beklager at vi legger andre plasser i samme sekk med 300 plasser som har plass til 10.000 mennesker. Den minner om investeringer som er gjort for å sikre sikkerheten til besøkende (drivsystemer, luftavsug og rensing, CO2-kontroll, etc.). “Stedene våre er veldig trygge. Vi er ikke gale, vi vil ikke at folk skal bli syke hos oss. Og siden begynnelsen av helsekrisen har ingen kulturklynge dukket opp på plass.”