Michelin har hatt enorm suksess med sin provinsielle nabo Antwerpen. Malinois, ledet av brennende Hugo Kuipers, forpurret Brian Priskes planer. De flytter seg til topp 4, mens Antwerpen igjen er på toppen av ti poengtabellen.

Sivilbefolkningens retur til denne konflikten i provinsen Antwerpen presenterer en unik situasjon. Michelin, som ble beseiret på en uke i Jenk, ble slått ut av uunngåelige mål og fikk en vellykket start på kampen. Hugo Kuipers Og Nicola storm. Det ble først spilt inn etter en defensiv feil av Faris Aaron og Jean Buttus. Stormen er nest etter kostnadene for en betydelig fellesfase som ender i en fjern post. Det motsatte, Great Old er mer presis i stengesonen. Michael Frey, den nest mestscorende i turneringen, kastet bort flere sjanser, inkludert ett mål. Jordi Wonlerberg Trakk seg fra ham til prisen for en uventet vending. Den rare sveitsiske spissen klarer imidlertid å redusere de siste ti minuttene fra det ene hjørnet, noe som gir kampen aksent. Thriller Hollywood.

Antwerpen vil angre på at de ikke klarte å komme tilbake til scoringen til tross for den overveldende situasjonen skapt av supporterne på tribunen. Han virket aldri overlegen sin dagens fiende, og virket til tider fortapt i deres taktiske system. Raja Nainggolan Han var ikke spesielt fornøyd med møtet ved å banne da han gikk av banen (75. minutt). Oppfatningen av spillet viste at den tidligere Røde Djevelen ble sint på treneren sin og gestikulerte i retning av banen. Antwerpen skapte et lite ubehag hos laget som var uforutsigbart fra sesongstart. Antwerperne er igjen ti poeng bak mesterskapslederen, mens Michelin er tre poeng bak Anderlecht (deres avgjørelse mot Jenk venter).