Michelin får en tapsscore for en kamp han ikke ønsker å spille i OHL

Louvain-klubben kunngjorde tirsdag avgjørelsen fra CBAS, voldgiftsdomstolen for det belgiske spillet. OH Louvain hadde besluttet for CBAS å anke avgjørelsen fra det belgiske fotballforbundets disiplinærstyre om å spille igjen mot Michelin-klubben.

Saken ble behandlet for CBAS fredag, og dømte derfor til fordel for OHL. «Dette er en viktig presedens for spillet,» kommenterte Leuven-klubben.

Den 15. januar, på grunn av koronavirustilfeller i troppen, dro ikke Michelin Leuvens Den Dreif, selv om forespørselen hans om å utsette kampen ble avvist av timeplansjefen. Mechelen erklærte to av sine keepere positive, Holder Gaëtan Coucke og Maxime Wenssens, men sistnevnte ble ansett som optimistisk av forbundet, som ikke tok hensyn til protokollen.

I løpet av kampen fastsetter Pro Leagues Code of Conduct at en kamp kan utsettes hvis minst 30 spillere eller to Core A-målvakter har en positiv test.

Noen dager senere i denne saken vedtok Pro League sin protokoll.