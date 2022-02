Michos ansikt virker hoven og bandasjert: hva skjedde med ham?

Youtubeur og Dancing with the Stars tidligere kandidat Michou dukket opp på Twitter med ansiktet hovent og bandasjert. “Årsaken til alt dette er at 6 personer vil stjele telefonen min …”, skrev han spøkefullt med bildet. Det var faktisk ikke et angrep … Her er årsakene til at han ble innlagt på sykehuset.

20 år gamle youtubeur Michou er godt kjent som den virkelige teaseren. I likhet med ettersesongen av Dancing with the Stars, samarbeidet han med danseren Elsa Boise, som aldri nøler med å komme ut med en liten komedie for å underholde galleriet.

Det ble diskutert igjen på Twitter denne onsdagen, der den unge mannen delte et bilde av ansiktet hans hovent og omgitt av bandasjer. Sett fra bakgrunnen ser han ut som han er på sykehuset. I tittelen på innlegget skrev han: “Fordi alle 6 gutta ønsket å stjele telefonen min … jeg advarte dem at jeg kom til å røyke dem hvis de ikke lot meg være i fred, Patboy.” En kort setning sier at han ville blitt angrepet og mestret de som angrep ham.

Selv om mange går i fellen, er det i realiteten ikke snakk om angrep. Som det fremgår av hans tidligere innlegg på Twitter-profilen hans, gjennomgikk Michou rett og slett visdomstannkirurgi. Dette forklarer hevelsen og rødheten i ansiktet hans. En skikkelig vits!