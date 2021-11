Michos kyss til Elsa Boise under semifinalen fengslet internettbrukere!

På slutten av semifinalen i denne ellevte sesongen ble Aurelie Bones eliminert fra turneringen fredag ​​kveld.

Dans med stjernene

«Den ubetingede støtten fra fansen til skuespillerinnen, som ofte ble reddet etter Repeakage-serien, reduserte ikke vekten denne gangen. Michau. Sistnevnte ble isolert om kvelden av forholdet til kameraten. Elsa Bliss, Som virker mer og mer intimt. TF1 forsto at parets alkymi tiltrakk publikum fordi en uttalelse om deres medvirkning ble sendt kort tid før deres første dans. Innvendig vendte de begge tilbake til dette vakre møtet. ” Vi oppfører oss bra. Vi utfyller hverandre litt. Vi er et par med god kjemi “Den unge mannen kunngjorde, mens den profesjonelle danseren lovet:” Jeg er så glad for at han er i livet mitt i dag, og jeg vil ikke at han skal komme ut med det første. ⁇

YouTube gikk enda lenger og anerkjente de dype følelsene for partneren hans. ” Med Elsa er dette komplisert. Vi er virkelig venner, men jeg tror vi burde være mer enn venner, men jeg kan ikke “Før han fortsatte sin første opptreden, ble Viennese og Mendez enige om en foxtrot på duettcoveret” Why It You. ” , Dette milde kysset unnslo ikke oppmerksomheten til internettbrukere, enten denne lille kjærlighetsaffæret er ekte eller ikke.