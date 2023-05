Mick Jagger deler sorgen etter Tina Turners død: «En fantastisk venn»

Når han tolker hits som «Proud Mary» eller «The Best», vet artisten med en blond man og et ødeleggende smil å begeistre folkemengder rundt om i verden med sitt eksplosive scenespill.

Den uredde alderdommen sa til Guardian i april at hun håpet å bli husket som «dronningen av rock’n’roll».

Ettersom dette kallenavnet kommer i mange hyllester, blir et veddemål ofte vunnet.

Magic Johnson, en av de største basketballspillerne i historien, ble rørt over tapet av denne «Queen of Rock Legend».

«Jeg har sett henne (på konsert) flere ganger og hun har gjort noen av de beste showene jeg noen gang har sett,» tvitret han.

Rolling Stones-sanger Mick Jagger har delt sin sorg over bortgangen til sin «fantastiske venn». Han sa at artisten var «veldig talentfull», men også «varm, morsom og sjenerøs».

«Inspirasjon»

En annen syngende superstjerne, Gloria Gaynor, husket at Tina Turner «banet vei for mange kvinner i rock, svart eller hvitt.»

For sangerinnen Ciara har «himmelen vunnet en engel». «Takk for at du er en inspirasjon for oss alle,» sa han på Twitter.

Følelsen deles av den amerikanske regjeringen. Det hvite hus berømmet umiddelbart «ikonet» og sa at det var «et stort tap».

Til og med NASA dro dit med sin hyllest. «Musikklegenden Tina Turner skinner på scenen og i hjertene til millioner av fans,» sa den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Anna Mae Bullock ble født 26. november 1939 i Tennessee (Sør-Amerika), Tina Turner debuterte i en alder av 16 med bluesgruppen «Kings of Rhythm», som skulle være hennes ektemann frem til 1978: Ike Turner.

Det var med ham og «The Ike and Tina Turner Revue» at sangeren begynte å få en viss berømmelse, og ble en av de mest populære svarte handlingene i Amerika på 1960-tallet.

I 1966 presenterte Ike og hans musikere den første etappen av Rolling Stones» britiske turné, som åpnet døren til suksess i Europa for paret.

Etter å ha krysset ørkenen, ville han finne toppen på 1980-tallet, spesielt med albumet «Private Dancer».