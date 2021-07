Mickey Mellon spår at Rangers vil få en ‘grådig’ reaksjon fra keltiske i en vanvidd om Steven Gerrard

Mickey Mellon Lyncists Greedy Rangers klar til å fange en til Premiership Suksess til tross for at han gikk til hans Tranmer-side.

Tidligere Dundee United-sjef Brendan Park taper 1-0 for Light Blues i en lavmælt vennskap Steven Gerrard Felt to helt forskjellige lag i starten av de to episodene.

Den nye signeren John Lundstrom starter sin første karriere hos Sheffield United Ryan Kent Involvert etter en skade i et spill som ga flertallet i førstelaget løp.

Men Mellon var nok til å tro at Ibrax-siden ville være en sterk styrke og ha en ny appetitt på å forsvare sitt ligatrofé.

han sa: ” Rangers Blir en styrke igjen. De vil kjøre igjen, og jeg tror det var en alvorlig kamp mellom de to store igjen.

“Rangers vil være veldig erfarne denne sesongen, og de vil være sultne igjen for å få mer av det de opplevde forrige sesong.

“Det er det som skjer med gode spillere, de blir grådige, og de vil.

“De drives av en toppsjef og en stor fanbase som driver dem.

“De vil nå få en reaksjon fra Celtic til den andre siden av byen, så dette burde være en veldig konkurransedyktig kamp.”

Mellon mener også oppkjøpet av Lundstrom kan være en betydelig virksomhet for Rangers.

Han sa: “Han er en kvalitetsspiller. Alle som spiller i den engelske Premier League kommer til å reise helt til Skottland og kan takle å spille for de to store.”

Kieran Morris scoret en fantastisk vinner i pausen.

Mellon sa: “En seier er en seier, men det er en veldig tidlig start for oss i pre-season. Jeg vet at det vil være en tøff endring mot en kvalitets Rangers side. De hadde gode spillere i begge områder.”