Microsoft bekrefter Windows 11 23H2, hva er nytt?

Det er offisielt, Microsoft bekrefter ankomsten til høsten av den andre funksjonsoppdateringen for Windows 11. Den vil tillate operativsystemet å utvikle seg til versjon 23H2. På den annen side bør vi ikke forvente en revolusjon fordi giganten jobber med en annen nyhet, Windows 12.

Derfor er det ikke lenger en hemmelig eller ryktet informasjon. Referanser til 23H2 har blitt oppdaget i ulike dokumenter og forhåndsvisningsbygg av Windows 11. Det ser også ut til at Microsoft planlegger å bruke «aktiveringspakken»-løsningen for å implementere dette skjulte innholdet. I tillegg vil Windows 11 23H2 senere dra nytte av nye funksjoner via en Moment-oppdatering, Moment 4.

Et av de mest etterlengtede fremskrittene gjelder oppgavelinjen. Vi fortalte deg om det i november 2022. Microsoft vil ikke introdusere en ny funksjon, men en funksjon som allerede er tilgjengelig i Windows 10. Den kalles alternativet «aldri slå sammen». Som navnet antyder, lar den deg vise alle elementer på oppgavelinjen separat. Den vil være tilgjengelig på denne adressen.

Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > comportement de la barre des tâches

Det er også ny sveveadferd for søkeboksen og søkeuthevingen. Vanligvis vil filleseren utvikles med en mer moderne design, en omorganisering av innhold, en ny adresselinje eller enda dypere Microsoft 365-integrasjon.

En annen bemerkelsesverdig endring er tillegget av anbefalinger til Start-menyen, alt fra tips, snarveier og informasjon om nye apper (annonser?). Det vil imidlertid være mulig å deaktivere denne funksjonen gjennom parameterne. 23H2 kan ta konseptet enda lenger ved å tilby nettstedanbefalinger basert på nettleserhistorikk.

Alt dette indikerer at 23H2 primært vil fokusere på å optimalisere Windows 11-opplevelsen gjennom nye funksjoner rettet mot oppgavelinjen, startmenyen, søk og grensesnittoppdateringer.