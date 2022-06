Microsoft Edge vil ha Google Chrome-dataene dine

Microsoft har vært ganske aggressive i sine trekk for å styre folk bort fra Google Chrome og over på sin fornyede Edge-nettleser. I sitt siste trekk legger Microsoft Edge til en funksjon som konstant importerer data fra Google Chrome.

Som påpekt av folket i Windows siste nytt, Microsoft Edge har et alternativ for å automatisk importere data fra en annen nettleser, spesielt Google Chrome. Den forrige «importer nettleserdata»-siden i Edges Innstillinger-meny tilbød ganske enkelt et engangsimportalternativ for dataene dine, synkronisering med bokmerker, passord, nettleserloggen og mer. Hvis du klikker på alternativet for import av nettleserdata, åpnes en meny for en engangsimport fra en hvilken som helst annen nettleser på datamaskinen din.

Men nå har Microsoft tillatt brukere å importere nettleserdata fra Google Chrome på hver utgivelse. Så vidt vi kan se, har funksjonen vært tilgjengelig til en viss grad i det minste noen månedermen den har flydd under radaren til nå, selv om den er tilgjengelig i Edge 101. Det ser ut til at de nye oppdateringene kan legge mer vekt på funksjonalitet. u/Leopeva64 notater at Edge 104, nå i Canary-kanalen, redesigner importsiden med et nytt utseende for dette verktøyet som legger mye mer vekt på disse innstillingene.

Chrome er spesielt det eneste alternativet for denne automatiske importinnstillingen, ettersom Mozilla Firefox ikke vises som et alternativ som det gjør for det manuelle importalternativet. Microsoft forklarer funksjonen:

Importer nettleserdata ved hver lansering Ha alltid tilgang til de siste nettleserdataene dine når du surfer på Microsoft Edge

Å importere data fra en annen nettleser til datamaskinen din er ikke en ny idé, og det er absolutt noe Edge mer enn gjerne gjør. Denne siste endringen vil ganske enkelt gjøre det automatisk, i det som helt klart er et grep for å gjøre det enklere for Google Chrome-brukere å bruke Edge oftere.

Det er også noen nye alternativer for dette. Microsoft Edge kan importere data fra Chrome som vanlig, med bokmerker (men ikke automatisk, foreløpig), passord, nettleserlogg, innstillinger, lagrede passord, personlig informasjon og betalingsdetaljer. Men nå kan Edge også trekke ut åpne faner og utvidelser fra Chrome. Dette ville effektivt bety at Edge kan fortsette der Chrome slapp. Utvidelser er imidlertid heller ikke automatisk tilgjengelige for øyeblikket.

Windows siste nytt Vær oppmerksom på at importerte faner er merket som sådan og er nevnt av Microsoft i en Støtteside som kan importere opptil 50 faner om gangen. Microsoft har ennå ikke oppdatert den samme siden med dette alternativet for automatisk import.

Å kunne bruke Microsoft Edge som et speil av Google Chrome er en veldig god idé, innrømmer jeg. Ideen om å kunne bruke Chrome med et spesifikt sett med utvidelser, innstillinger og mer, mens i hovedsak ha disse dataene sikkerhetskopiert til Edge, er fin. Fjern en barriere for å bytte mellom de to.

Imidlertid virker det fortsatt som om Microsoft prøver for hardt: En gang til. Edge er en flott nettleser alene, og verktøy som dette er veldig nyttige. Men er denne målrettede atferden virkelig nødvendig? På et teknisk nivå er dette kanskje bare mulig med Chrome, men det er absolutt ingen tilfeldighet at Microsoft tydelig markerer funksjonen som noe du bare kan gjøre med Chrome. Det ville ikke være overraskende om Microsoft i fremtiden aktivert denne funksjonen som standard under eller etter installasjonen.

