Microsoft fjerner Apple «komfortabelt», og nyhetene risikerer å øke presset på Apple-merket

fra retning, Microsoft, hvis adresse for tiden handles til rundt 390 dollar, veier 2,9 billioner dollar på aksjemarkedet. Du leste riktig, det er i trillioner.

fra sist, eple – som var den første som krysset 1000 milliarder-grensen i 2018 og spilte til et tak på 3000 milliarder i 2022 – og som nå er verdt 2840 milliarder dollar på aksjemarkedet, med adressen som handles til omtrent 183 dollar.

Så hva forklarer denne formen for Microsoft? Og denne lille nedgangen i Apple?

OpenAI poker action

Uten å nøle har «AI»-pokerspillet, som eier en majoritetsandel i OpenAI, selskapet bak ChatGPT, tillatt Microsoft å posisjonere seg som en AI-mester. OpenAI-grunnlegger Sam Altmans midlertidige eskapader ved roret i selskapet fikk til slutt mye blekk til å strømme, i tillegg til en dramatisk økning i allmennhetens interesse for selskapet. Til slutt er integreringen av ChatGPT i Microsoft-tjenester (som Office-pakken, Bing-søkemotoren osv.) et positivt tegn på langsiktig samarbeid mellom de to enhetene. Microsoft-aksjen steg også med 12,88 % de siste seks månedene, mens Apple tapte 5,34 % i samme periode. For referanse, den tredje største markedsverdien i verden, Google (Alphabet), utgjør 1790 milliarder dollar.

Apple slår tilbake til tross for det perfekte angrepet mot Samsung

På sin side har Apple, som i stor grad er avhengig av salg av smarttelefonene sine (nesten 50 % av salget), fått noen tunge slag. For det første nedgangen i den kinesiske økonomien, som har ført til en nedgang i etterspørselen, i en stadig mer konkurransedyktig kontekst i denne sektoren. Imidlertid ser Apple fortsatt vekst i 2023, og selger 234,6 millioner smarttelefoner, sammenlignet med 226,3 millioner året før, noe som representerer en vekst på 3,7 %.

Foruten de gode nyhetene for Tim Cook, Apples administrerende direktør: merket har detronisert den sørkoreanske giganten Samsung, som har hatt førsteplassen blant smarttelefonleverandører siden 2010 uten avbrudd (siden Nokias fall). Det er tydelig at Android-markedet – med de mange kinesiske merkene som har dukket opp de siste årene og til tross for Huaweis fall på dette feltet – har vært nådeløst. Samsung, som solgte 262 millioner enheter i 2022, falt med 13,6 % med 226 millioner solgte enheter i 2023. Apple drar derfor mer nytte av sin «fanbase» og sitt eksklusive iOS-system.

Til tross for å vinne en juridisk kamp mot Epic Games, hvorfor skulle Apple risikere å tape flere milliarder dollar?

Men på den mindre oppmuntrende siden, hvis Apple i stedet vinner sin juridiske kamp mot Epic Games, den amerikanske distributøren av det enormt populære videospillet Fortnite – som fordømmer Apples monopol på kjøp i apper i videospillet – må imidlertid Apples merkevare gå på akkord .

Fra nå av vil spillere kunne bruke andre betalingsalternativer enn de som tilbys av Apple for å foreta sine kjøp. En innrømmelse som kan føre til at Apple taper milliarder av dollar i provisjon. Merk at Epic Games også var involvert i den samme kampen mot Google angående Play Store, som også påla en provisjon på 30%. Det gjenstår å se om brukerne vil gi avkall på tjenestene til de to gigantene, som nesten er nødvendige på dette feltet.

