Microsoft Flight Simulator Update: 5 europeiske byer gjenskapt til perfeksjon | Xbox One

Mens mange spillere venter spent på nyheter om Microsoft Flight Simulator 2024, fortsetter Microsoft Flight Simulator å oppdatere og inviterer spirende piloter til å oppdage et utvalg av kjente europeiske byer.

Den nye oppdateringen er tilgjengelig nå

Denne nye oppdateringen, kalt City Update V: European Cities I, inkluderer fem byer som er omhyggelig gjenskapt ved hjelp av den nyeste geoinformasjonen og TIN (Triangular Irregular Network) overflatemodellering. Du vil faktisk kunne oppdage eller gjenoppdage nøkkelbygningene og stedene i Haag, Brussel, Kosice, Zagreb og Cádiz med nye interessepunkter håndformet av studioet.

Haag Haag er den tredje mest folkerike byen i det nordvest-europeiske landet Nederland og det funksjonelle sentrum for landets styresett. Denne berømte byen er sete for Den internasjonale straffedomstolen og Den internasjonale domstolen. Brussel Det er hovedstaden og den mest folkerike byen i Belgia, et land som ligger i Nordvest-Europa. Dens rike historie går tilbake til det 10. århundre, og i dag er det et viktig senter for nasjonal og internasjonal styring, finans, kunst og utdanning. Košice Det er den nest største byen i det sentraleuropeiske landet Slovakia, etter hovedstaden Bratislava. Košice ligger langs Hornad-elven i den østlige utkanten av de slovakiske Ertsfjellene, og er det statlige, kulturelle, utdanningsmessige og økonomiske sentrum i det østlige Slovakia. Zagreb Det er hovedstaden i det sentraleuropeiske landet Kroatia og den mest folkerike byen i landet. Det ligger like sør for den slovenske grensen, i de sørlige skråningene av den lille fjellkjeden Medvednica, som er en del av De Dinariske Alpene. CádizLigger på Atlanterhavskysten i det sørvestlige Spania, er det en av de eldste kontinuerlig bebodde byene i Vest-Europa. Grunnlagt av fønikerne i 1100 f.Kr., og fungerte som en viktig havn gjennom århundrene. I dag er Cádiz hovedstaden i provinsen Cádiz, som er en del av Andalusia, den mest folkerike autonome regionen i Spania.

City Update V er tilgjengelig gratis og kan lastes ned nå fra play-butikken.

Hvis du ikke er kjent med Microsoft Flight Simulator, husk at den er tilgjengelig på Xbox Series Den kan også spilles på Xbox One og mobil via Xbox Cloud Gaming.