Microsoft jobber med å bringe Android 12L til Surface Duo 1 og 2

Android 12L er en versjon av Googles OS designet for formater med to skjermer eller med en stor sammenleggbar skjerm. Microsoft jobber angivelig med å tilpasse den til Surface Duo 1 og 2. Nok til å forbedre brukeropplevelsen.

Microsoft har egentlig ikke overbevist med sin Surface Duo, dens første Android-smarttelefon utgitt i 2020, og det er ikke den andre iterasjonen (utgitt i fjor) som har innhentet. Kan Android 12L-smarttelefonen med dobbel skjerm legges bort? I alle fall, Redmond-firmaet jobber med å tilpasse det til sine terminaler.

Det er deskmodderen til den tyske siden som hevder det Microsoft-kort for å tilpasse Android 12L på begge smarttelefonene. Foreløpig er den fortsatt i testfasen, men den kan komme om en stund. Det tyske nettstedet spesifiserer at Surface Duo først av navnet ikke ville gå gjennom Android 12-boksen og vil bli oppdatert direkte til Android 12L.

Android 12L kan bringe noe nytt til Surface Duos

Foreløpig kommer Surface Duo med Android 11, mens Surface Duo 2 drar nytte avAndroid 12. Begge tilbyr et overlegg som skal passe til det helt spesielle toskjermsformatet. Det er imidlertid tydelig at Duoene ikke lager gnister. Hvis viljen til å gjøre det riktig er der, terminalene utallige dyr kryper rundt og de gjennomgår noen ganger veldig nysgjerrige designvalg. Ankomsten av Android 12L, som tilpasser seg to skjermer, kan gi brukeren en mer stabil og behagelig opplevelse.

Les også – Android 12L: Google presenterer en spesialversjon for sammenleggbare nettbrett og smarttelefoner

Microsoft kunne velge lanserer ikke Surface Duo 3 i 2022, etterlater et år til å perfeksjonere formelen. Derfor kan Android 12L fungere som en livredder for å bringe terminalene til live mens de venter på en fullstendig gjennomgang av utvalget.

Som en påminnelse ble Android 12L introdusert sommeren 2021. Dette er en versjon av operativsystemet som ønsker å tilpasse seg i uvanlige formater, for eksempel smarttelefoner med dobbel skjerm eller sammenleggbar. Det gir flere nye funksjoner, for eksempel inkludering av en oppgavelinje eller en to-kolonne skjerm. Noe som Surface Duos allerede gjør … men som fortjener å bli forbedret.

Fontene: skrivebordsslam