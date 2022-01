Microsoft kjøper videospillutgiver Activision-Blizzard for 69 milliarder dollar

Datakonsernet Miscrosoft vil åpne sin portefølje bredt for å ha råd til «den» nettspillgiganten Activision-Blizzard, som publiserer spesielt Forpliktelser, world of warcraft Y Godteriknus.

“Videospill er den raskest voksende og mest spennende underholdningskategorien på alle plattformer og vil være medvirkende til utviklingen av metaverse-plattformer”Microsoft-sjef Satya Nadella sa i en uttalelse.

Den planlagte transaksjonen vil bli gjort opp i kontanter til $95 per Activision-aksje, for et totalt kjøp på $68,7 milliarder. For å sikre fangsten vil Microsoft i dette tilfellet betale en premie på 45 % sammenlignet med de siste aksjekursene til spillgruppen. Operasjonen vil bli avgjort i 2023 og har allerede mottatt godkjenning fra styrene i de to gruppene. . Kort tid før Nasdaq åpnet i New York, steg Activision Blizzard-aksjen 35 % til 88,91 dollar. Tilsynelatende, fra operatørenes synspunkt, er spillet over!

Hvis transaksjonen bekreftes, vil det være det største oppkjøpet i videospillsektoren, langt foran Take-Twos oppkjøp på 12,7 milliarder dollar av Zynga annonserte forrige uke. Det er også det største oppkjøpet IT-konsernet har gjort.

Microsoft, som markedsfører Xbox-konsollen og har flere utviklingsstudioer, vil dermed bli den tredje største aktøren i videospillindustrien ved fakturering, bak Kinas Tencent og japanske Sony, produsent av PlayStation.

Kunngjøringen kommer mens Activision går gjennom en turbulent tid. Den kaliforniske gruppen anklages av amerikanske myndigheter og ansatte for å ha latt en sexistisk bedriftskultur utvikle seg ved å unnlate å slå tilstrekkelig ned på tilfeller av seksuelle overgrep og trakassering.