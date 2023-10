Microsoft kunngjør at Activision har fullført oppkjøpet av Blizzard

Det er det siste kapittelet i en saga som har pågått siden januar 2022, da Microsoft overvant den første motstanden fra britiske og amerikanske regulatorer mot flyttingen på 69 milliarder dollar.

Det var den siste store hindringen som hindret den amerikanske giganten, eieren av Xbox-konsollen, fra å publisere spill som «Call of Duty», «Diablo» eller «Candy Crush». Han annonserte oppkjøpet i januar i fjor etter å ha mottatt grønt lys fra amerikanske og europeiske regulatorer.

Denne aktiviteten er en av de viktigste i historien til amerikanske programvareselskaper, men også i videospillindustrien. Dette bør hjelpe Microsoft med å styrke sin posisjon innen spill og la dens vellykkede konsoll konkurrere med Sonys PlayStation.

«Vi er takknemlige for den fullstendige gjennomgangen av den nye kontrakten og CMAs beslutning i dag,» svarte Microsofts styreleder Brad Smith umiddelbart i en uttalelse sendt til AFP.

«Vi har nå ryddet den endelige regulatoriske hindringen for å fullføre dette oppkjøpet, som vi tror vil være til fordel for spillere og spillindustrien over hele verden,» la han til.

Oppkjøpet vil gjøre Microsoft til den tredje globale aktøren innen videospill, og skyve Apple bak Tencent og Sony.