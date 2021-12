Microsoft lanserer en ny versjon av Paint for Windows 11, hva er nytt?

Paint for Windows 11 er målet for en større oppdatering. Land gjennom Windows Insider-programmet. Får nye dialoger for å endre farger, endre størrelse og skjeve.

Microsoft slipper en ny versjon av Paint for Windows 11. Den er ikke rettet mot allmennheten ennå. Vi er inne i et test- og evalueringsrammeverk. Det tilbys til PC-er registrert på DEV-kanalen. Denne oppdateringen introduserer flere endringer i de grunnleggende funksjonene til dette populære tegneverktøyet. Merk at siden september har Paint hatt nytte av et nytt design.

Maling 11.2110.43.0, hva er nytt?

Å gå tilbake til Redmond-nyhetene gjør endringer i ” Bytt farger “Paletten med 48 farger er der fortsatt, men den drar nytte av ikoner som er runde og ikke firkantede.

Vi har ikke lenger et rutenett på 8 x 6, men en skjerm på 12 x 4. Den tilpassede fargeregistreringen går også fra 16 til 30. Til slutt vises et fargenavn når musen holder musen over et ikon. Fargeforhåndsvisningsboksen er erstattet av en vertikal strek, mens markøren drar fordel av en mer “moderne” design. I tillegg til å vise RGB-verdier, viser Paint (endelig) den tilsvarende sekskantede fargekoden.

den “Endre størrelse og skjevDen er også revidert. De ulike ikonene forsvinner. Interessant nok eliminerer Microsoft også muligheten til å beholde sideforholdet.

I tillegg til alt dette er feilrettinger og justeringer av visse dialogbokser i henhold til språk (hebraisk, nederlandsk, norsk …). Vi har imidlertid ikke en mørk modus ennå. På dette emnet lover giganten at det vil bli foreslått i en fremtidig oppdatering. Vi har imidlertid ingen timeplan.

Forbrukerversjonen av Paint for Windows 11 er Paint-versjon 11.2110.0.0. Denne oppdateringen oppdaterer applikasjonen til versjon 11.2110.43.0.