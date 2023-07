Microsoft lanserer profesjonell versjon av Bing Chat for bedrifter

MÅLERicrosoft vil snart gi ut den profesjonelle versjonen av sin «Bing Chat» chatbot. Chatboten vil nå være tilgjengelig for alle selskaper med en Microsoft 365-konto.

Microsoft går inn i kappløpet om kunstig intelligens med lanseringen av sin forretningschatbot. Denne nye versjonen vil være lik den allerede foreslått av IT-eksperten, og vil kunne generere tekst, tilby bilder og grafikk basert på en spesifikk forespørsel. I henhold BDM, vil den profesjonelle versjonen være sikrere; Microsoft sikrer at ingen data blir lagret eller brukt til å trene modellen din. Chatboten vil være tilgjengelig gratis for bedrifter som registrerer seg for Microsoft 365, men også som et abonnement til de som ikke har lisens.

Microsoft annonserte også lanseringen av en ny funksjon for å generere tekst, informasjon og anbefalinger fra et bilde eller illustrasjon som er levert av brukeren. Verktøyet skal først integreres i den klassiske modellen av samtaleroboten, deretter vil det være tilgjengelig i versjonen beregnet for bedrifter.