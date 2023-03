Microsoft lanserer Windows 11 Insider Build 22621.1483 for å bygge forhåndsvisningskanal

Microsoft har gitt ut en ny Windows 11 Insider Preview Build 22621.1483 For brukere registrert i Release Preview Channel (RP). Den nyeste versjonen av Insider inneholder noen flotte nye funksjoner og en rekke rettelser og forbedringer.

Med denne nye versjonen for RP-kanalbrukere har Microsoft introdusert varsler for Microsoft-kontoer i Start-menyen. Men siden Microsoft ruller det ut gradvis, vil det ikke være tilgjengelig for alle innsidere fra og med i dag. Hvis du har tilgang til den nye Bing, vil oppgavelinjesøk nå vise en knapp som åpner Bing Chat-opplevelsen i Edge-nettleseren.

Dessuten, hvis du setter Windows-modus til mørk og applikasjonsmodus til lysmodus, vil søkeboksen på oppgavelinjen bli lysere når Windows er satt til en egendefinert fargemodus. I en fersk PR-kanalutgivelse la Microsoft til flere nye funksjoner og forbedringer til Microsoft Defender for Endpoint.

Windows 11 Insider Build 22621.1483 endringslogg

Insiders siste forhåndsvisning av utgivelsen Channel Insider inkluderer også en rekke feilrettinger og forbedringer, som du kan lese i detalj nedenfor.

Windows 11 Build 22621.1483 er utgitt gjennom Windows Update. Hvis du er i Release Preview-kanalen, åpner du Innstillinger-appen, går til Windows Update-siden og ser etter oppdateringer. Den siste versjonen skal vises der.

Hvis du er på andre Insider-kanaler som Dev eller Canary, vil du ikke få nye utgivelser denne uken. Vi håper imidlertid at Microsoft vil gi ut en ny versjon for Canary eller Dev eller Beta Channel Insiders, og introdusere nye funksjoner.