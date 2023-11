Microsoft lar deg avinstallere Edge og Bing

Selv om de er motvillige, må designere tilpasse seg EUs regelverk.

Den europeiske unions Digital Markets Act krever at produsenter som anses som «gatekeepers» (eller «gatekeepers», dvs. essensielle og kvasi-monopolbedrifter) skal tilby mer personalisering til forbrukeren. Og for Windows er den enkleste løsningen for å oppnå dette å tillate avinstalleringer.

Faktisk har Windows-datamaskiner, enten 10 eller 11, mange forhåndsinstallerte programmer, vanligvis presentert av Microsoft som «standardløsningen.» Dette er spesielt tilfellet med nettleseren (Edge) og søkemotoren innebygd i oppgavelinjen (Bing).

Problemet er når de ikke kan avinstalleres. Og det er derfor, for å overholde, vil Windows nå tillate deg å avinstallere de to programmene, men også endre mange innstillinger på datamaskinen din, noe som kan endre situasjonen betydelig.

Det vil også være mulig å avinstallere Cortana, galleriet og kameraet. Men fremfor alt vil Windows tydeligere merke hva som kan og ikke kan avinstalleres, noe som i stor grad bør hjelpe forbrukeren å velge sin opplevelse…

