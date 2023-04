Microsoft News: Microsoft Surface Pro 8 oppdatert med fastvare fra april 2023

Microsoft har oppdatert Surface Pro 8 med den nyeste fastvareversjonen fra april 2023. Den siste fastvareoppdateringen inneholder ingen nye funksjoner eller endringer som forventes fra en fastvareoppdatering. Det som er bra med fastvareoppdateringen fra april 2023 er at den gir stabilitetsforbedringer til Windows Hello-påloggingen. Den diskuterer systemkameraytelse og stabilitet og feilkontroll. Den siste fastvareoppdateringen fikser også problemet med blinkende skjerm.

Les hele den offisielle endringsloggen nedenfor for å lære mer om de nye driverne.

Surface Pro 8-fastvareoppdatering

der april 2023 firmware Ruller ut i faser, noe som betyr at ikke alle får det samme dag. Det kan ta en uke før alle får det. Det skal bemerkes at Windows 2020 10. oktober-oppdateringen gir ut den nyeste fastvaren for enheter som kjører Windows versjon 20H2 eller høyere.