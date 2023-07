Microsoft og Sony er enige om å beholde «Call of Duty» på Playstation

«Vi er glade for å kunngjøre at Microsoft og Playstation har inngått en bindende avtale om å beholde +Call of Duty+ på Playstation etter oppkjøpet av Activision Blizzard,» tvitret Phil Spencer, leder for Microsofts videospilldivisjon.

«Vi ser frem til fremtiden der spillere over hele verden vil ha flere muligheter til å spille favorittspillene sine,» sa han.

Microsoft, som markedsfører Xbox-konsollen, annonserte i januar 2022 kjøpet av Activision Blizzard for et rekordbeløp på 69 000 millioner dollar, men dette prosjektet er fortsatt i trådkorset til konkurransemyndighetene i USA og Storbritannia.

Regulatorer frykter spesielt at denne operasjonen vil tillate Microsoft å blokkere tilgangen til Activision Blizzards spill, som også inkluderer de svært lukrative «World of Warcraft» og «Candy Crush» på konkurrentenes plattformer.

«Siden dag én av dette oppkjøpet har vi jobbet for å møte bekymringene til regulatorer, spillplattformer og utgivere, og forbrukere,» sa Microsofts styreleder Brad Smith søndag, og retweetet Microsoft Phil Spencers melding.

«Selv etter at vi har krysset målstreken med godkjenningen av denne transaksjonen, vil vi fortsatt fokusere på å sikre at +Call of Duty+ forblir tilgjengelig på flere plattformer og for flere forbrukere enn noen gang før,» sa han og fortsatte.

I desember sa Spencer at Microsoft hadde «forpliktet seg til å gi +Call of Duty+ til Nintendo i ti år» etter Activision-integrasjonen.

Han fortalte også Bloomberg-byrået at en avtale som ligner på den som ble inngått med Nintendo, ble tilbudt Sony, produsenten av PlayStation – den bestselgende konsollen på markedet – som hadde motsatt seg sterkt Microsoft-Activision-transaksjonen i utgangspunktet.

Dette oppkjøpet vil gjøre Microsoft til den tredje største videospillspilleren i verden når det gjelder inntekter bak Tencent og Sony, og dermed overgå Apple.