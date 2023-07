Microsoft og Storbritannia søker to måneders pause i anke over Activision-oppgjøret

Microsoft ba mandag en domstol i London om å utsette anken mot Storbritannias blokkering av oppkjøpet av Activision Blizzard for 69 milliarder dollar, for å gi partene mer tid til å løse tvisten.

Storbritannias konkurransevakthund, Competition and Markets Authority (CMA), ble i april den første store regulatoren som blokkerte overtakelsen av «Call of Duty»-produsenten, med henvisning til bekymringer om innvirkningen på spillkonkurransen på skyen.

Den amerikanske føderale handelskommisjonen (FTC) motsatte seg også fusjonen, men led et stort nederlag i forrige uke da en føderal domstol avviste FTCs anmodning om å midlertidig stoppe avtalen.

I Storbritannia har sluttrapporten til CMA vanligvis siste ordet. Selskaper kan ikke tilby rettsmidler etter publisering, og deres eneste utvei er Competition Appeals Tribunal (CAT).

Men forrige uke, mindre enn en time etter at en amerikansk føderal domstol avgjorde at operasjonen kunne fortsette, sa CMA at de kunne revurdere et endret forslag. Han sa da at en omstrukturert avtale kunne løse bekymringene hans, underlagt ytterligere etterforskning.

Alle parter ba om en to-måneders pause fra CTU, som CMA-advokater sier «vil tillate CMA og partene å engasjere seg raskt og konstruktivt med hensyn til Microsofts forslag.»

Microsofts advokater sa i rettsdokumenter at CMA er den «store hindringen» for å lukke avtalen, og at å beholde saken vil tillate alle parter å prøve å finne en løsning.

Dommer Marcus Smith sa imidlertid at han ønsket å høre fra advokatene om det var et «tilstrekkelig juridisk grunnlag» for at CMA kunne vurdere å endre avtalen.

Dommeren spurte også om CMA tok hensyn til FTCs første nederlag i USA.