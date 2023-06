Microsoft ønsker å bygge en kvantesuperdatamaskin innen 10 år

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Intervju: Hvordan er en kvantedatamaskin annerledes? Kvanteverdenen er fascinerende: på dette nivået kan for eksempel objekter…

Kvanteberegning lover å revolusjonere visse beregninger ved å bruke kvantefysikkens lover. Disse maskinene er fortsatt langt fra virkeligheten, men forskningen går stadig fremover. Microsoft er en av de tidlige brukerne i kvante-superdatakappløpet og har sluppet veikarten. Selskapet håper å bygge sin egen kvantesuperdatamaskin innen ti år.

Det første trinnet er å lage qubits, eller kvantebiter, den grunnleggende enheten for kvanteberegninger. I fjor kunngjorde Microsoft at de hadde passert et viktig første skritt, å lage en qubit basert på Majorana-partikkelen, en fermion med utmerkelsen av å ha sin egen antipartikkel. Forskerne har publisert sine siste funn i tidsskriftet Fysisk undersøkelse b.

Kvantefeilretting er nødvendig

Det er totalt seks trinn i veikartet. Nåværende qubits er fortsatt ikke pålitelige nok. Så det neste trinnet er feilretting på maskinvarenivå, kalt en topologisk qubit, og deretter samle dem for å redusere antall feil. En av hovedkonkurrentene på feltet, Google, har allerede lykkes med å finne alle som ikke er Abelian.

Microsoft håper å nå den sjette og siste fasen av veikartet sitt, konstruksjonen av en kvantesuperdatamaskin, innen ti år. Microsofts administrerende direktør Satya Nadelle sa at en maskin som denne kan oppnå 250 års fremgang innen kjemi og materialvitenskap på 25 år.