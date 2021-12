Microsoft ønsker å revolusjonere kopier og lim inn på Edge og Chrome i Windows 11

Begge nettleserne vil snart støtte flere filtyper for kopiering og innliming.

Microsoft og Google har annonsert at de utvikler et nytt API kalt “”.Velge utklippstavlen“Denne APIen har som mål å forbedre utklippstavlen til Microsoft Edge og Google Chrome på Windows 11.

Foreløpig er listen over kompatible formater for kopiering og innliming fra disse nettleserne relativt begrenset. I tillegg til teksten er det klassiske JPG-, PNG- og HTML-filer, men ikke mye.

Denne nye API-en vil utvide copy-paste-funksjonaliteten slik at den kan støtte et bredt spekter av formater, fra Word-programvare til “docx”-filer eller TIFF-format som brukes i datagrafikk.

Denne endringen vil være til fordel for nettsteder og applikasjoner som er avhengige av brukerinnsendt innhold. For eksempel kan bilderedigerere eller nettsteder for filsending dra nytte av utvidet funksjonalitet. Microsoft har uttalt at denne funksjonen er kompatibel med gjeldende sikkerhetsstandarder. Så noen formater er kanskje ikke kompatible med noen eldre applikasjoner.

I tillegg til støtte for nye formater, vil denne nye API-en tillate utviklere å lage sine egne tilpassede utklippstavler, uten å kompromittere sikkerheten til nettleseren eller operativsystemet.

Denne nye funksjonen er for øyeblikket planlagt for versjon 96 av Edge og Chrome versjon 98.