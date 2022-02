Microsoft optimerer oppgavelinjen for nettbrett og effektiviserer widgets

Microsoft ønsker å forbedre oppførselen til Windows 11 på nettbrett. I en ny versjon av operativsystemet beregnet på initiererRedmond-firmaet endret oppførselen til oppgavelinjen på enheter med berøringsskjerm, brukt som nettbrett.

Når du kobler tastaturet fra enheten eller bretter sammen en to-i-en bærbar PC for å bruke den som nettbrett, minimeres Windows 11-oppgavelinjen automatisk til en versjon som er fullt optimalisert for berøringsskjermer.

Se også video:

For å revurdere oppgavelinjen på berøringsgrensesnitt, har Microsoft forestilt seg den i to tilstander: redusert eller forstørret. Derfor, når minimert, etterlater oppgavelinjen maksimal visningsplass, og forhindrer utilsiktet interaksjon med knapper forankret til den. Når den er utvidet, tar den mer plass nederst på skjermen for enklere fingernavigering. Du trenger bare å sveipe opp eller ned for å utvide eller redusere den.

Hvis du er medlem av Insider-programmet og ønsker å prøve denne nye funksjonen, gå til innstillinger > Personalisering > oppgavelinjen > Oppførsel på oppgavelinjen hvor et nytt alternativ Skjul oppgavelinjen automatisk når du bruker enheten som nettbrett, skal den vises.

Den andre nyheten presentert av Microsoft i denne samlingen med seglet 22563 refererer til innholdet som vises i widgetene til operativsystemet. Redmond-firmaet ønsker absolutt å gjøre det mer dynamisk. For å gjøre dette tester den muligheten for å gruppere widgets og nyhetsinnhold (som er henvist til bunnen av feeden) for å gjøre dem mer synlige og attraktive. Microsoft beholder fortsatt muligheten til å feste favorittwidgetene dine slik at de vises fremtredende øverst i feeden.

Til slutt er også andre smånyheter integrert. Blant disse gjør Microsoft det enklere å bruke Snap Assist-vindusdokkingsfunksjonen ved å foreslå å vise åpne faner i Edge-nettleseren i en av de tilgjengelige sporene.