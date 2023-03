Microsoft Outlooks Les min e-post-funksjon er nå tilgjengelig på flere språk

Microsoft introduserte Play My Emails-funksjonen til Outlook for fire år siden, i 2019. Den debuterte i Outlook-appen for iOS og ble introdusert for Android-brukere et år senere. Play My Emails var tilgjengelig på engelsk da den ble lansert, men nå legger programvareselskapet til støtte for flere språk slik at flere kan bruke det.

Microsoft har nylig lagt til støtte for både fransk og spansk for funksjonen Play My Emails i Outlook. Dette bringer antallet språk som støttes av Play My Emails til fire: engelsk (USA, Canada, Australia, India og Storbritannia), portugisisk (Brasil), spansk (Spania og Mexico) og fransk (Frankrike og Canada). . ) er fortsatt en liten språkpakke, men tillegget av fransk og spansk er fortsatt en forbedring.

For de som ikke vet, vil Mine e-poster hjelpe deg med å lese nye e-poster og kommende arrangementer. Du kan jobbe med andre ting mens du lytter etter nye e-poster. Bortsett fra dette kan du bruke stemmen din til å svare på e-poster raskt. I tillegg kan du også bruke stemmen din til å «slette» eller «merke som lest» nye e-poster. Samlet sett vil Spill mine e-poster hjelpe deg med å bli mer produktiv.

Les min e-post-funksjonen er plassert på Innstillinger-siden til Microsoft Outlook-mobilappen på Android og iOS. Spill-ikonet er i Outlook-sidemenyen til appen. Velg Play-ikonet og du vil begynne å lytte til nye e-poster og bakgrunn om kommende arrangementer. Du kan lese samtaler i Outlook Mobile på flere språk, inkludert spansk og fransk.

Som nevnt i Microsofts offisielle blogginnleggFor å bruke Les min e-post må du kjøre Outlook for iOS eller Android og ha en Office 365-arbeidskonto, en Outlook-konto eller en Gmail-konto knyttet til Outlook-mobil.