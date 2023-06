Microsoft prøver å demontere det amerikanske juridiske argumentet mot Activision-oppkjøpet

Da han snakket med regjeringen tirsdag i sin juridiske kamp mot Microsofts avtale på 69 milliarder dollar om å kjøpe spillprodusenten Activision Blizzard, hadde Harvard-økonomen Robin Lee til tider problemer med å gjøre klart hvordan den planlagte avtalen ville skade spillere.

Den amerikanske føderale handelskommisjonen har bedt en føderal dommer om å stoppe transaksjonen midlertidig for å la byråets interne dommer avgjøre om den kan fortsette. Når det er sagt, innrømmer den tapende parten i føderal domstol ofte og den innenlandske prosessen fortsetter ikke.

En Microsoft-advokat presset Mr. Lee på detaljene i hans analyse av potensielle markedsandeler for det Redmond, Washington-baserte selskapets Xbox-divisjon, spesielt effekten på spillere som migrerer på grunn av enorm popularitet. fra videospillet «Call of Duty» . , produsert av Activision.

Mr. Lee erkjente at analysen hans bare tok hensyn til den fulle eksklusiviteten til «Call of Duty» på Xbox og viste ikke hva som kunne skje hvis spillet ble gjort tilgjengelig på Nintendo Switch. Hvis avtalen går gjennom, har Microsoft forpliktet seg til å tilby spillet på Switch i 10 år.

Microsofts advokat Beth Wilkinson oppfordret Lee til å påpeke feilene i sin analyse av avtalen, og la merke til begrensningene i hans økonomiske modell. Noen ganger tok avhøret en heftig vending, spesielt når Wilkinson kraftig sa: «Professor Lee, kan du svare på spørsmålet mitt om en spesifikk detalj i rapportene dine.

Tilsynelatende frustrert over vanskeligheten med å analysere Mr. Lees svar, tegnet Wilkinson på et tidspunkt sine markedsandelsantakelser på en tavle som var synlig for dommeren.

Dommer Jacqueline Scott Corley, den føderale dommeren i San Francisco som skal avgjøre saken, sa ikke mye tirsdag.

Ifølge FTC vil transaksjonen gi Microsoft eksklusiv tilgang til Activisions spill, og la Nintendo og Sony-gruppen stå i retten.

Microsoft hevdet at det ville være mer økonomisk fordelaktig å lisensiere spillene til alle konkurrenter.

Transaksjonen har blitt godkjent av mange jurisdiksjoner, men har blitt motarbeidet av US FTC og UK Competition and Markets Authority.