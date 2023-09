Microsoft sier at Copilot vil integreres med Bing, Edge, Microsoft… -21. september 2023 kl. 16:21.

Microsoft Corporation er verdens nr. 1 designer, utvikler og markedsfører av operativsystemer og programvare for datamaskiner og servere. Konsernet utvikler også virksomheter som produserer og selger datautstyr. Omsetning etter aktivitet fordeler seg på følgende måte: – Salg av operativsystemer og applikasjonsutviklingsverktøy (46,5%): spesielt for servere (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) og mikrodatamaskiner (Windows) ; – Utvikling av skybaserte programvareapplikasjoner (22,6%): produktivitetsprogramvare (Microsoft 365; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher og Access), integrert administrasjon og administrasjon av kunderelasjoner (Dynamics 365), online fildeling og administrasjon (OneDrive ), og enhetlig og samarbeidende kommunikasjon (Skype og Microsoft Teams); – Videospillkonsoller og programvaresalg (8,2 %): spesielt Xbox; – tilby tjenester til bedrifter (3,7 %); – Salg av datamaskiner, nettbrett og tilbehør (3,5 %); – Andre (15,5 %). 50,5% av omsetningen skjer i USA.