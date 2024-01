Microsoft sier de er klare til å lansere Xbox-lisensene sine på andre plattformer

Microsoft, den nye eieren av Activision-Blizzard-King, har detaljert sin fremtidige strategi når det gjelder spillutgivelser.

De store manøvrene for Microsoft begynner. Selv om det amerikanske selskapet kjøpte opp Activision-Blizzard-King på slutten av fjoråret, ventet vi på å se hvordan det ville utvikle sin strategi når det gjelder publisering av spill, og om det ville tilby dem på andre plattformer enn Xbox og PC.

Xbox-lisenser på Playstation?

Dette gjøres, i det minste delvis, av Satya Nadella, sjefen for Microsoft, som svarte på et spørsmål om fremtiden til grenen dedikert til videospill, Xbox, under et møte med investorer. For ham er selskapet hans nå forberedt på fremtiden, og spesielt å «skape flotte spill og tilby dem til spillere på alle plattformer, som Xbox og [autre] konsoller, datamaskiner og nå til og med mobil- og skyspill.»

Satya Nadella refererer imidlertid til Activision-Blizzard-King når han snakker om ideen om å tilby spill på konsoller som konkurrerer med Xbox, og på intet tidspunkt sier han at praksisen vil bli generalisert for alle Microsoft-eide lisenser . Faktisk må Activisions største lisens, Call of Duty, fortsatt publiseres på Playstation, samt Blizzard Entertainment-spill, som Overwatch 2 og Diablo 4, under avtalen med engelske og amerikanske konkurransemyndigheter om å ratifisere kjøpene.

Mot overraskelseskunngjøringer

Satya Nadellas kommentarer kommer imidlertid mens Xbox-divisjonen holder et arrangement denne torsdagen 18. januar, der flere kunngjøringer ventes, inkludert presentasjonen av Indiana Jones, under utvikling på Bethesda.

Phil Spencer, sjef for Xbox, forklarte på sin side at beslutningen om å gjøre et spill som for tiden er under utvikling i studioene deres eksklusivt eller ikke, vil bli tatt fra sak til sak. Hvis Starfield har blitt eksklusivt, er ingenting mindre sikkert enn at det samme vil gjelde for andre franchisetakere i de kommende månedene og årene. Ryktene kunngjør ankomsten av Sea of ​​Thieves, utviklet av Rare, til Playstation og Nintendo Switch, senere i år.