Microsoft støtter ikke lenger Surface Duo, tre år etter lanseringen

Ingen gaver i siste liten til modige Surface Duo-eiere! Microsoft avsluttet støtten for den første generasjonen av sin Android-smarttelefon med to skjermer 10. september, tre år etter at enheten ble lansert.

Microsoft hadde lovet tre års støtte for Surface Duo, og utgiveren holdt løftet. Programvarestøtte for smarttelefonen ble avsluttet 10. september 2023, selv om den ble lansert 10. september 2020. Ikke mindre, ikke mer! Dette betyr at eiere av enheten nå er prisgitt det minste sikkerhetsbrudd, et alvorlig problem for et produkt som ble solgt for 1549 euro da det ble lansert i Frankrike tidlig i 2021.

Gode ​​ideer dårlig utført

For å komme tilbake til smarttelefonmarkedet etter feilen med Windows Phone, tok Microsoft en teknologisk interessant vei: enheten med to skjermer koblet sammen med et hengsel. Det er mulig å bruke terminalen i nettbrettformat (med to skjermer) eller smarttelefonstil (med en enkelt skjerm).

Konseptet skilte seg ut da sektoren fokuserte på sammenleggbare smarttelefoner. Dette forblir sant: Microsoft klarte ikke å skille seg ut fra mengden med sin Surface Duo! Et veldig gjennomsnittlig kamera, utviklere uten abonnenter for å optimere applikasjonene sine for begge skjermene, et operativsystem (Android) dårlig kalibrert for å fungere korrekt… Lammende defekter med tanke på prisen på maskinen!

Les Microsoft Surface Duo-anmeldelsen: Fint konsept, dårlig produkt

Microsoft fortsatte imidlertid med en andre generasjon utgitt i oktober 2021, bedre ferdig og mer overbevisende, men like dyr. Og så har vi bare én sjanse til å gjøre et godt inntrykk og redaktøren savnet båten. I tillegg vil Surface Duo 2 også ha rett til 3 års programvarestøtte…

