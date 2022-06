Microsoft tar farvel med nettleseren Internet Explorer etter 27 års tjeneste

New York (awp / afp) – Microsoft sa onsdag offisielt farvel til nettleseren Internet Explorer, et av de første referanseverktøyene for å surfe på Internett på midten av 1990-tallet. .

Det er fortsatt mulig å bruke Explorer, men Redmond (Washington State) gjorde ingen oppdateringer eller endringer i nettleseren, som ble lansert for 27 år siden i august 1995.

Microsoft kunngjorde slutten av Explorer, som hadde elleve påfølgende utgaver fra begynnelsen av 2021, og deretter utgitt 15. mai 2021.

Teamet ønsker nå å fokusere på sin Edge-nettleser, som ble lansert i 2015, som tillater «raskere, sikrere og mer moderne navigasjon enn Explorer», begrunnet av Microsoft i fjor.

Selskapet har også sørget for at Edge kan besøke nettsteder og applikasjoner laget for å fungere med Explorer.

I følge spesialnettstedet Kinsta representerer Explorer bare 2 % av nettlesermarkedet, 77 % for Google Chrome, 8 % for Safari (Apple) og 5 % for Edge.

Siden starten har Explorer forvandlet Netscape, den første store nettleseren i internetthistorien, til mer enn 90 % vekt på begynnelsen av 2000-tallet.

Nyheter om nostalgiske brukere har spredt seg på sosiale nettverk for å vise sin siste respekt til den blå bokstaven «e» som lenge har prydet skjermene til hundrevis av millioner av datamaskiner.

«Jeg er på Internet Explorers alder. Det er min barndom. Hvil i fred,» twitret Brian Keller, en TV-programleder i Michigan.

«Takk for at du har vært den beste nettleseren for å laste ned Chrome og Firefox i 14 år,» sa Edy Sulistyo, en indonesisk gründer på Twitter.

I 1997 saksøkte USAs president Bill Clintons regjering Microsoft for å ha misbrukt en dominerende stilling, spesielt i Explorer.

Prosessen ble avsluttet i 2001 under en kompromissavtale, som garanterer at Microsoft ikke vil tvinge datamaskinprodusenter til å nekte å akseptere annen programvare enn sin egen.

Selskapet gikk også med på å gi data om programmene sine til programvareutgivere, men ga ingen forpliktelser angående Explorer.

